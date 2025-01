Hisense a mis en avant son innovation offrant l'ultime expérience de divertissement à domicile de niveau cinématographique avec sa vaste gamme de téléviseurs, disponibles dans une variété de tailles d'écran, offrant une qualité d'image réaliste et vive, un contrôle du mouvement ultra-fluide et un son cristallin.

Révolutionner la technologie d'affichage

Les principales avancées d'Hisense en matière d'affichage résident dans le téléviseur LED TriChroma de 116 pouces, équipé de la technologie d'affichage de gradation locale RVB. Propulsé par la technologie Hi-View Engine X d'Hisense, le téléviseur optimise chaque image grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA, notamment la luminosité maximale IA, la gradation locale RVB IA, AI Clear Voice et AI Banding Smoother, assurant un contraste, une luminosité et des réglages de couleur dynamiques en temps réel pour des images vives et réalistes et un son d'une clarté exceptionnelle.

Le premier écran MicroLED de 136 pouces grand public au monde marque une étape importante dans la technologie d'affichage accessible et de pointe. Doté de plus de 24,88 millions de DEL autoémissives, ce téléviseur offre une clarté et une précision de couleur incroyables.

Innover avec l'IA Hisense

Les dernières séries de téléviseurs alimentées par l'IA incluent les séries U7 et U8, équipées de la technologie Hi-View Engine d'Hisense, qui optimise l'expérience audiovisuelle avec une analyse de chaque image en temps réel, gérant des fonctions complexes telles que la mise à niveau 4K et l'amélioration des couleurs. L'apogée de la gamme ULED est la série U9, alimentée par le moteur phare Hi-View Engine X.

Le contenu télévisuel alimenté par l'IA a également été une caractéristique, avec le partenaire de contenu de Hisense, la plateforme mondiale de télévision intelligente VIDAA. Offrant des recommandations alimentées par l'IA adaptées aux préférences personnelles, VIDAA offre des expériences de divertissement et de jeu riches et diversifiées.

Conception d'une expérience véritablement immersive et saine

Pour illustrer la technologie Laser TV qui repousse les frontières du divertissement sur grand écran, Hisense a présenté ses affichages innovants à grand écran et ses partenariats visant à améliorer l'expérience de jeu avec des produits « Designed for Xbox ». Les produits Hisense Gaming Laser Cinema établissent de nouvelles normes pour les jeux immersifs. Conçus pour Xbox, le PX3-PRO Laser Cinema et le mini projecteur laser C2 Ultra 4K améliorent également les expériences de jeu et de cinéma avec une projection super-large et des visuels parfaits grâce à Dolby Vision et à IMAX Enhanced.

Le téléviseur laser compact Hisense était également présenté, offrant un transport et une installation sans tracas dans une conception ultra-compacte ainsi qu'une qualité d'image inégalée grâce à la technologie laser TriChroma de pointe qui donne des couleurs vives et des détails précis pour une expérience de visionnement véritablement immersive. Le plus récent téléviseur laser Rollable propose une combinaison unique de projecteur et d'écran, accompagnant une gamme complète offrant une option de téléviseur laser pour tous les modes de vie.

Hisense continue d'être à l'avant-garde des soins oculaires grâce à la certification de faible lumière bleue de TÜV Rheinland de sa principale gamme de téléviseurs, tandis que ses modèles haut de gamme reçoivent également la certification Flicker-Free (sans scintillement). Le PX3-PRO Laser Cinema et le mini projecteur laser C2 Ultra 4K vont plus loin en présentant des spécifications techniques supérieures vérifiées par TÜV Rheinland, notamment : 0 % de lumière bleue nocive (415 à 455 nm), large gamme de couleurs (110 % de BT.2020 et 151 % de DCI-P3), et différences de couleurs à peine perceptibles (ΔE 2000<0,9 de sRGB). Ces modèles avancés offrent aux clients une expérience visuelle époustouflante et plus saine.

Un mode de vie intelligent alimenté par l'IA

Le kiosque de Hisense a également proposé un aperçu de la maison intelligente de l'avenir, en présentant des innovations révolutionnaires axées sur l'IA alimentées par la plateforme ConnectLife qui connecte et contrôle tous les appareils domestiques intelligents de Hisense.

La série de laveuses-sécheuses 7S de Hisense a été présentée, apportant l'IA à la buanderie. Offrant une intégration transparente à l'application ConnectLife pour la surveillance et le contrôle à distance, la laveuse-sécheuse allie une conception épurée à une technologie de pointe basée sur l'IA.

Hisense a également présenté le réfrigérateur BCD-780W compatible avec ConnectLife doté de fonctionnalités alimentées par l'IA, y compris la gestion des stocks alimentaires, des rappels de dates d'expiration, des recommandations de recettes, le contrôle vocal et les suggestions de recettes personnalisées.

Le climatiseur de la série Uni de Hisense a gardé les visiteurs au frais, combinant une technologie intelligente de pointe et une conception pratique centrée sur l'utilisateur. Alimenté par la technologie Smart Eye et le système de contrôle TMS, l'appareil ajuste la température, l'humidité, la vitesse du vent et l'orientation pour un confort optimal.

Hisense s'est associée à Microsoft pour tirer parti des services OpenAI et Azure AI Foundry de Microsoft Azure afin de développer des expériences utilisateur exceptionnelles axées sur l'IA. Celles-ci comprennent actuellement l'assistant de recettes IA Dish Designer sur sa plateforme de vie intelligente ConnectLife ainsi que les discussions de scénarios IA intégrées et la recherche floue dans le système d'exploitation télévisuel Hisense VIDAA. La collaboration démontre l'esprit d'innovation et les progrès technologiques de Hisense pour offrir des expériences et une valeur utilisateur inégalées.

Hisense redéfinit le champ des possibles dans tous les domaines de la vie moderne. Qu'il s'agisse de promouvoir l'avenir de la technologie d'affichage, de favoriser des expériences de divertissement immersives ou de créer une technologie d'IA fluide qui fonctionne en coulisses, Hisense s'engage à améliorer la façon dont les gens vivent, se connectent et profitent des moments qui comptent le plus. Les innovations présentées au kiosque du CES 2025 de Hisense sont conçues pour améliorer encore davantage l'expérience de divertissement à domicile, tenant ainsi sa promesse d'innovation qui améliore la vie.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593370/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593369/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593368/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593367/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593366/5.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, [email protected]