Voici la déclaration de Candy Pang, directrice générale du département du marketing international de Hisense : « Nous sommes ravis de lancer la deuxième année de notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus prospères et dont la croissance figure parmi les plus rapides au monde. Compte tenu du succès de la première année, nous miserons sur nos valeurs communes avec le club et continuerons d'utiliser le partenariat pour créer la meilleure expérience de visionnement à domicile possible pour le Paris Saint-Germain et ses partisans. Avec le retour des amateurs au Parc des Princes et la panoplie de nouvelles acquisitions du club, la saison s'annonce encore plus excitante ».

Voici la déclaration de Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain : « Il est fantastique de constater l'efficacité du partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain au cours de sa première année. La campagne innovante « Les détails font la différence » de Hisense lui a permis d'utiliser nos joueurs de manière originale pour présenter ses produits et ses caractéristiques de marque. Nous sommes impatients de voir le renforcement de notre partenariat cette année, et de découvrir les prochaines campagnes de Hisense ».

À l'approche de la deuxième année du partenariat, Hisense fournira une vaste gamme de produits novateurs au club, en plus de mettre en place un espace au Parc des Princes pour permettre aux partisans d'interagir avec ses produits. La marque continuera d'utiliser le partenariat pour promouvoir sa technologie innovante, tout en offrant aux amateurs les meilleures expériences de visionnement à domicile.

La première année du partenariat a contribué à accroître les ventes et à faire connaître la marque Hisense. La première campagne de Hisense avec le club plus tôt cette année, intitulée « Les détails font la différence » mettait en vedette les joueurs Neymar Jr, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera et Presnel Kimpembe. La campagne a favorisé une grande mobilisation à travers les réseaux sociaux et plateformes numériques.

Hisense France, un marché clé pour la marque, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 101 % sur 12 mois entre le lancement du partenariat en août 2020 et la fin de la saison, en mai 2021. Par rapport à l'exercice précédent, les ventes de téléviseurs ont augmenté de 100 % au cours des six premiers mois de 2021 seulement, appuyées par une croissance de 6 % de la notoriété de la marque de 2020 à 2021.

Compte tenu de la popularité mondiale du club et de son important contingent de joueurs sud-américains, le partenariat a également généré une croissance supplémentaire des ventes en Amérique du Sud. Au Chili, le partenariat a soutenu la croissance des ventes de téléviseurs de plus de 350 % sur 12 mois, tandis que les ventes d'appareils ménagers ont augmenté de 940 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes en Amérique centrale (Panama) ont augmenté de 249 % sur 12 mois au cours de la première année du partenariat, soit d'août 2020 à mai 2021, et les ventes de téléviseurs ont augmenté de 499 % au cours de la même période. Entre-temps, Hisense Colombia a établi des partenariats avec les canaux locaux, et le marché d'Hisense Argentina a également été élargi.

Hisense continue de soutenir les plus grands produits sportifs du monde entier, comme le montre son partenariat récemment annoncé avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et ses relations avec le Championnat d'Europe de football 2020 et la Ligue des Nations de l'UEFA. Le partenariat met en lumière la présence de Hisense sur la scène mondiale; l'entreprise exporte ses produits dans plus de 160 pays et régions.

