QINGDAO, Chine, 28 mars 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, fait progresser l'innovation écoénergétique dans l'ensemble de l'industrie alors que la durabilité devient un élément de plus en plus important de la technologie quotidienne.

Chaque année pendant l'Heure pour la Terre, des millions de foyers dans le monde éteignent leurs lumières pendant soixante minutes. Pourtant, une histoire tout aussi importante en matière de durabilité pourrait se dérouler sur les écrans qui restent allumés. Alors que l'électronique domestique joue un rôle plus important dans la vie quotidienne, l'amélioration de l'efficacité énergétique est devenue un élément clé de l'innovation.

Pour Hisense, la technologie plus verte commence bien avant qu'un téléviseur n'atteigne le salon. En 2025, l'usine de Huangdao d'Hisense Hitachi a été reconnue par le Forum économique mondial (WEF) comme le premier phare de durabilité au monde dans le secteur des VRF, démontrant comment la production fondée sur l'IA permet une fabrication plus efficace et respectueuse de l'environnement. Fort de cette réussite, l'usine de Qingdao de Hisense Visual Technology a été reconnue par le WEF comme étant un phare axé sur le client, devenant la première et la seule usine de Lighthouse dans l'industrie télévisuelle mondiale.

Ces deux reconnaissances reflètent un virage plus large du réseau manufacturier d'Hisense vers le développement durable et l'excellence opérationnelle, une base qui s'étend naturellement à sa gamme de produits télévisés de 2026. Les plus récents modèles d'Hisense mettent en valeur l'innovation énergétique dans le domaine du matériel et des fonctionnalités intelligentes. La série UR9, dont le lancement mondial est prévu en avril, présente des télécommandes à énergie solaire dans des régions comme l'Europe et l'Australie, tandis que le capteur de lumière adaptatif et les modes d'économie d'énergie ajustent la luminosité et la consommation d'énergie pour aider les utilisateurs à gérer l'électricité plus efficacement.

Hisense étend également son approche en matière de durabilité au-delà du produit lui-même. Son emballage Eco-care utilise du bois et des fibres certifiés à 100 % FSC®, provenant de forêts gérées de façon responsable, ce qui réduit l'impact environnemental tout au long du processus de production et de livraison en Europe.

Hisense fait également progresser l'évaluation environnementale au niveau des produits, le Laser Projector C3 faisant l'objet d'une évaluation du cycle de vie et d'une vérification de l'empreinte carbone du produit par SGS, soutenant une évaluation transparente de l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.

De nombreuses améliorations environnementales se produisent tranquillement, grâce à des avancées techniques qui améliorent l'efficacité, réduisent les déchets et prolongent le cycle de vie des produits sans changer la façon dont les gens vivent la technologie. Pour Hisense, cela reflète sa vision d'« innover pour une vie plus lumineuse », en développant une technologie qui améliore le divertissement tout en réduisant constamment son impact environnemental.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie Mini-LED RVB, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de Mini-LED RVB. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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