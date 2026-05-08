QINGDAO, Chine, 8 mai 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, dévoile aujourd'hui le XR10, un projecteur laser haut de gamme conçu pour offrir une véritable immersion cinématographique à la maison. Le XR10 combine une performance élevée et un design raffiné, apportant une expérience grand écran dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des films, des jeux ou des moments en famille.

Avec ses 6 000 lumens ANSI, le XR10 assure des visuels lumineux et éclatants, même dans les espaces bien éclairés, afin que les utilisateurs puissent profiter d'images claires et réalistes, des actualités du matin aux films de fin de soirée, sans avoir à tamiser la pièce. Son zoom optique 0,84-2,0:1 le plus large du secteur et son ajustement d'objectif 4K sans perte (±130 % vertical, ±46 % horizontal) permettent une installation sans effort, projetant des images parfaitement alignées jusqu'à 300 pouces, transformant n'importe quel mur en une toile réellement cinématographique qui s'adapte naturellement aux différentes configurations de pièce.

Son objectif Iris porte le contraste de vision jusqu'à 60 000:1, s'adaptant automatiquement à chaque scène, révélant des détails subtils dans les zones sombres et ajoutant de la profondeur et de l'intensité à chaque moment fort, pour que les histoires deviennent plus immersives et stimulantes sur le plan émotionnel, que vous regardiez une superproduction ou un drame tranquille.

L'expérience est encore plus riche grâce au son coconçu avec Devialet | Opéra de Paris, créant une ambiance riche et enveloppante qui rapproche encore plus les spectateurs de l'action. Alimenté par les technologies Auto Magic AI Adjusting 3.0, QuadCam et ToF Smart Sense, le XR10 optimise intelligemment la qualité et l'alignement de l'image en temps réel, ce qui permet une utilisation véritablement sans effort. Le système de refroidissement liquide assure une performance stable et constante, même pendant les sessions prolongées, assurant ainsi la luminosité et la qualité de l'image au fil du temps.

S'appuyant sur sa stratégie d'innovation globale, Hisense continue d'étendre ses solutions de grand écran aux environnements de cinéma à domicile et de salon. Avec le XR10, Hisense propose une expérience plus proche du cinéma, plus immersive et parfaitement intégrée à la vie quotidienne, transformant ainsi la façon dont les gens vivent le contenu à la maison.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg

SOURCE Hisense

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