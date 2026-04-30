Les écrans RGB MiniLED sont au centre de la première mondiale du film à New York à l'occasion de la diffusion pour les invités et les fans à Times Square

Des écrans Hisense avant-gardistes sont présentés dans les bureaux emblématiques de Runway dans le film

QINGDAO, Chine, 30 avril 2026 /CNW/ -- Hisense, le leader des technologies télévisuelles, redéfinit le carrefour de l'innovation et de l'esthétique grâce à une collaboration historique avec 20th Century Studios dans le cadre du film Le Diable s'habille en Prada 2, au cinéma le 1er mai. Cette campagne introduit la technologie RGB MiniLED pionnière de Hisense au cœur du monde de la mode et de la culture, marquant une nouvelle étape dans l'élargissement du rôle des écrans avancés.

Cette collaboration stratégique s'est concrétisée lors de la première mondiale du film Le Diable s'habille en Prada 2, durant laquelle les téléviseurs Hisense RGB ont été intégrés à un décor de haut niveau caractérisé par la narration visuelle et une attention culturelle mondiale. Cette première activation démontre comment la technologie de nouvelle génération devient essentielle dans les espaces où l'expression visuelle, la mode et le design cinématographique sont primordiaux.

Au cœur de cette campagne se trouve la dernière évolution RGB MiniLED de Hisense, qui améliore non seulement la définition des couleurs, la précision de la luminosité et la profondeur des contrastes, mais permet également aux écrans de répondre aux exigences d'espaces visuellement sophistiqués et au design raffiné.

Alors que les écrans font partie d'expériences esthétiques plus vastes, Hisense positionne ses téléviseurs comme des appareils de divertissement, les transformant en éléments de design avant-gardistes au sein de la culture contemporaine. Les écrans de télévision Hisense sont présentés dans le nouveau film, à l'intérieur des bureaux emblématiques de Runway, renforçant la présence de la marque dans l'un des espaces les plus reconnaissables de la mode et du cinéma. Le passage dans les contextes de la mode et de la culture reflète un changement plus large dans la façon dont la technologie est perçue et appliquée.

De plus, Hisense continue d'accélérer le déploiement de sa plus récente gamme de produits, y compris la nouvelle série UR9, conçue pour offrir une performance d'image de marque à un public plus large. En faisant entrer les écrans RGB MiniLED dans les domaines de la mode et de la culture, Hisense redéfinit le rôle de la télévision en faisant le pont entre la technologie, le design et le mode de vie moderne de manière nouvelle et inattendue.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

À propos du Diable s'habille en Prada 2

Vingt ans après le premier opus emblématique - en tant que Miranda, Andy, Emily et Nigel - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci sont de retour dans les rues à la mode de New York et dans les élégants bureaux du magazine Runway pour « Le Diable s'habille en Prada 2 » de 20th Century Studios, la suite tant attendue du phénomène de 2006 qui a marqué toute une génération. Le film est réalisé par David Frankel, écrit par Aline Brosh McKenna, produit par Wendy Finerman, avec Michael Bederman, Karen Rosenfelt et Aline Brosh McKenna comme producteurs exécutifs.

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SOURCE Hisense

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