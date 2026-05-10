QINGDAO, Chine, le 10 mai 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans l'électronique et l'électroménager grand public, lance aujourd'hui sa plus récente publicité télévisée célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, marquant le début d'une nouvelle campagne qui capte le pouvoir émotionnel du football tout en concrétisant sa vision d'innover pour une vie plus lumineuse.

Des terrains populaires aux salons remplis de suspens, la télévision capte des moments de joie, de résilience et d'unité, montrant comment le football crée des liens émotionnels qui transcendent l'âge, la culture et la géographie.

En élargissant le récit de la croissance individuelle à l'expérience collective, Hisense se positionne comme un sponsor, mais aussi et surtout comme un vecteur de tranches de vie. Sa technologie RGB MiniLED donne vie à ces émotions grâce à la « couleur naturelle et réelle », offrant une gamme de couleurs ultra large et une reproduction précise pour que chaque action soit vivante et fidèle à la réalité du terrain.

S'appuyant sur cet engagement envers l'authenticité et la précision, Hisense agira à titre de fournisseur officiel et exclusif de la VAR pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC. Dans ce rôle, Hisense a équipé la salle d'opération vidéo (VOR) de la Coupe du Monde de la FIFA d'écrans RGB MiniLED pour permettre aux arbitres vidéo d'examiner les séquences de matchs avec clarté, précision et détails de couleur réalistes.

Hisense célèbre depuis longtemps ce « beau sport », ayant été sponsor mondial de plusieurs Coupes du Monde de la FIFAMC, partenaire de trois championnats d'Europe de l'UEFA et partenaire officiel de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025MC, et maintenant avec une présence continue à la Coupe du Monde 2026MC. Cette collaboration continue souligne comment les innovations de Hisense rapprochent les fans de l'action, élevant à la fois le spectacle et l'émotion du sport dans le monde entier.

Avec cette annonce télévisée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense continue de transformer l'attention mondiale en lien émotionnel, unissant le public à travers le football et inspirant des vies plus brillantes.

Cliquez ici pour innover pour une vie plus lumineuse : https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

À propos de Hisense

Créé en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg

SOURCE Hisense

Hisense, relations publiques : [email protected] ;