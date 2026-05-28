QINGDAO, Chine, le 28 mai 2026 /CNW/ - Hisense, un chef de file de l'électronique et de l'électroménager grand public, continue de renforcer son leadership en matière de technologies haut de gamme au premier trimestre de 2026 et se classe au premier rang mondial dans la catégorie des téléviseurs de plus de 100 pouces. Selon les données d'Omdia pour le premier trimestre 2026, la part mondiale des expéditions télévisées de 100 pouces et plus d'Hisense a atteint 55,2 %.

Fort de son leadership en matière de technologie d'affichage, Hisense continue d'élargir sa gamme de téléviseurs haut de gamme avec les séries UXS, UR9 et UR8. En tant qu'origine de RGB MiniLED, Hisense fait progresser l'industrie avec ses « couleurs naturelles et réelles » optimisées par Chromagic, apportant des visuels plus réalistes, un confort oculaire amélioré et une efficacité énergétique améliorée aux consommateurs du monde entier. Positionné comme le summum de la technologie de la télévision, UXS représente la vitrine phare de l'innovation de Hisense, tandis que l'UR9 offre l'expérience cinématographique ultime grâce à des performances RGB MiniLED haut de gamme. Le nouvel UR8 élargit encore davantage l'accès à des expériences RGB MiniLED de haute qualité pour un plus grand nombre de ménages.

Sur les modèles MiniLED tels que l'U7 et l'U6 Pro, Hisense continue de renforcer son leadership en matière de qualité d'image grâce aux technologies Hi-QLED MiniLED. En combinant l'atténuation locale avancée et les innovations exclusives de contrôle de l'éclairage, Hisense offre des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et des détails plus précis, créant ainsi un contraste plus riche et des expériences de visionnement MiniLED plus immersives.

Dans le secteur de l'affichage laser, Hisense continue de repousser les limites du divertissement cinématographique à domicile, renforçant ainsi son leadership dans la catégorie grâce à son portefeuille Laser en expansion. Récemment lancé, le projecteur laser phare XR10 offre des visuels de niveau cinématographique avec une luminosité élevée, une expression des couleurs riche et des performances fiables à long terme, offrant des expériences de cinéma maison immersives sur des écrans allant jusqu'à 300 pouces. À l'avenir, les téléviseurs laser L9Q Pro et PX4 Pro Laser Cinema présenteront l'innovation de prochaine génération de Hisense en matière de très grand écran, combinant une luminosité révolutionnaire, une performance couleur raffinée et des expériences audiovisuelles haut de gamme pour les amateurs de cinéma maison exigeants.

Du RGB MiniLED à l'affichage laser, Hisense continue de redéfinir le divertissement haut de gamme à travers de plus grands écrans, des couleurs plus naturelles et réelles et des expériences audiovisuelles plus immersives pour les consommateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Créé en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des audiences du monde entier.

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SOURCE Hisense

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