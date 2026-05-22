QINGDAO, Chine, le 22 mai 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager grand public, lance aujourd'hui l'UR8, une série télévisée RGB MiniLED accessible conçue pour offrir une technologie d'affichage de nouvelle génération, des couleurs naturelles et réelles, un divertissement immersif et des performances de jeu avancées à un plus grand nombre de consommateurs dans le monde entier.

En tant que l'origine du RGB MiniLED, Hisense continue de pousser l'industrie vers de nouveaux sommets pour la technologie d'affichage à travers ses derniers téléviseurs RGB MiniLED. Alimenté par la technologie Chromagic (l'architecture optique exclusive de Hisense intégrant une puce RGB Chromagic développée en interne, une conception optique avancée et un système de gestion des couleurs -- l'UR8 offre des couleurs plus naturelles et réalistes, couvrant jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020 tout en maintenant une efficacité énergétique élevée et en réduisant la lumière bleue nocive. Plus tôt cette année, la Consumer Technology Association (CTA) a officiellement reconnu les téléviseurs « RGB LED » comme une nouvelle catégorie dans l'innovation en matière d'affichage. Hisense a joué un rôle important dans la promotion et l'avancement des normes de l'industrie, renforçant encore le RGB MiniLED comme une étape importante de l'industrie et une nouvelle référence pour les expériences TV haut de gamme.

Propulsé par le processeur RGB Hi-View AI Engine, l'UR8 offre des images plus riches et plus précises qui donnent vie aux films, aux sports en direct et aux mondes de jeu avec plus de profondeur et de réalisme. Le mode de jeu natif de 180Hz assure un mouvement ultra-lisse et des performances réactives, permettant aux utilisateurs de rester pleinement immergés pendant l'action à haute vitesse et le gameplay à mouvement rapide. Le son ambiophonique multicanal 2.1.2 immersif réglé par Devialet rehausse l'expérience avec un son cinématographique qui rend chaque scène plus engageante et plus réaliste.

Avec l'UR8, Hisense continue d'accélérer l'adoption de la technologie RGB MiniLED, rendant l'innovation d'affichage de nouvelle génération plus accessible aux consommateurs du monde entier. Alliant performance d'image avancée, traitement intelligent et design sophistiqué, l'UR8 représente un nouveau bond en avant dans l'avenir du divertissement haut de gamme.

À propos de Hisense

Fondé en 1969, Hisense est un leader mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de haute qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2980094/UR8_18x9_TR.jpg

SOURCE Hisense

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