Hisense se démarque de la concurrence mondiale en recevant le prix international de la qualité de Dubaï (Dubai Quality Global Award) certifié par le vice-président des Émirats arabes unis

Hisense, une marque présente sur le marché du Moyen-Orient depuis moins de 10 ans, a été choisie parmi de nombreux concurrents pour ses capacités exceptionnelles. Les candidats au prix ont fait l'objet d'un processus de sélection stricte qui dure trois à quatre mois. Selon les juges, le fait de remporter le prix mondial de la qualité de Dubaï dans un contexte de pandémie prouve qu'Hisense a inlassablement déployé des efforts pour rouvrir le monde et contribuer localement à la reprise économique et au développement.

Hisense a commencé le processus de mise en candidature pour recevoir le prix en octobre 2021. Au cours du processus d'évaluation rigoureux, le ministère de l'Économie et du Tourisme de Dubaï a procédé à un examen exhaustif d'Hisense.

La stratégie de développement et le plan d'événements d'Hisense ont profondément impressionné les juges, notamment ses activités et ses services locaux comme l'application HiME et le centre d'assistance Hisense. L'application HiME, qui est une plateforme numérique unique, permet de rester en contact avec les utilisateurs en temps réel et d'offrir aux consommateurs des réponses et des services rapides. Avec son modèle de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Hisense est également plus compétitive sur le marché local. Le centre d'assistance Hisense, quant à lui, est une plateforme exclusive dédiée à l'expérience produit et offrant un service après-vente rapide. Pendant la pandémie, Hisense a lancé des services gratuits et des garanties supplémentaires, offrant ainsi aux consommateurs locaux un accès facile et pratique aux produits et services de l'entreprise.

« Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce prix. La reconnaissance du ministère de l'Économie et du Tourisme de Dubaï pour les efforts que nous avons déployés dans la région nous conforte dans l'idée que notre entreprise a de beaux jours devant elle, a déclaré M. Jason Ou, directeur général de Hisense au Moyen-Orient et en Afrique. Hisense a adhéré à une technologie de pointe de haute qualité dès ses débuts sur le marché du Moyen-Orient et s'est rapidement développé à l'échelle locale. »

La technologie, l'intégrité et la qualité seront toujours au cœur des activités d'Hisense. En effet, l'entreprise continuera de créer des produits et des services fiables pour les consommateurs du monde entier, améliorant ainsi continuellement la notoriété de sa marque et sa compétitivité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773914/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773896/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773895/3.jpg

SOURCE Hisense

