Avec la consolidation de la marque et l'expansion du marché mondial, le marketing sportif est un élément essentiel de la stratégie de mondialisation d'Hisense. Bénéficiant de la popularité et de l'influence de l'EURO 2020 à l'échelle mondiale, le slogan « Hisense 100' Laser TV » a permis d'attirer l'attention d'un vaste public, de renforcer la reconnaissance des produits haut de gamme sur le marché, de présenter la technologie et la force d'Hisense aux consommateurs du monde entier, et d'établir de solides associations avec de nombreux partenaires commerciaux mondiaux.

Au fil des ans, le téléviseur laser d'Hisense s'est taillé une réputation mondiale et a tiré profit du marketing sportif. Il connait un grand succès aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, à Dubaï, en France et dans d'autres marchés clés, principalement en Europe. Par exemple, au cours de l'EURO 2020, l'équipe nationale de football d'Espagne a acheté 8 ensembles de téléviseurs laser Hisense de 100 pouces, dont six ont été offerts aux joueurs. De plus, Boulanger, un important distributeur français d'appareils ménagers, est devenu le principal partenaire commercial d'Hisense. L'entreprise a pris l'initiative de réserver un espace aux téléviseurs laser d'Hisense dans 13 magasins en France, maximisant ainsi la reconnaissance des produits haut de gamme d'Hisense en Europe.

Pour répondre à la demande du marché haut de gamme de Dubaï, Hisense a combiné un écran de téléviseur laser et un cadre doré pour créer un téléviseur artistique de haute technologie et apprécié par de nombreux consommateurs de Dubaï. Ainsi, bon nombre de membres de la famille royale, de chanteurs célèbres et d'entreprises de Dubaï sont de fidèles consommateurs des produits d'Hisense. Du club de golf d'Arabian Ranches à la Sheikh Zayed Road, les téléviseurs laser d'Hisense sont présents dans des endroits bien en vue et en voie de devenir le produit le plus populaire à Dubaï.

À la fin de 2020, les ventes cumulatives de téléviseur laser à l'étranger ont augmenté de 120 % par rapport à l'année précédente. Hisense a poursuivi sa croissance soutenue et continué d'élargir le marché, et ce malgré les répercussions négatives de la pandémie sur l'industrie en 2020.

Devenir un chef de file mondial de l'industrie de la télévision laser grâce aux innovations technologiques

Le succès du téléviseur laser d'Hisense est aussi étroitement lié aux percées technologiques continues de l'entreprise. Hisense a commencé son processus de conception de téléviseurs laser en 2007. Après 7 ans d'efforts, Hisense a réalisé une percée technique de 0 à 1, et le fabricant a lancé son premier téléviseur laser en 2014. En 2021, Hisense fera entrer le téléviseur laser dans une nouvelle ère en lançant le premier téléviseur laser en couleur de 100 pouces TriChroma au monde.

Hisense a demandé 1 366 brevets mondiaux dans le domaine de la télévision laser et vise à favoriser l'évolution de l'industrie de la télévision laser en partageant ses brevets, technologies et droits de propriété intellectuelle avec l'industrie d'ici cinq ans. Voici la déclaration de Jia Shaoqian, présidente du groupe Hisense : « Jusqu'ici, le téléviseur laser connait un succès modeste. Hisense à l'intention d'établir une écologie fondée sur la technologie à l'avenir, ce qui permettra à cette industrie de prendre de l'expansion. »

Le succès mondial du téléviseur laser d'Hisense n'est pas une coïncidence, mais une manifestation de la force technologique, des capacités et des innovations de la marque Hisense. La remarquable apparition du téléviseur laser dans l'EURO 2020 a accéléré le processus de mondialisation d'Hisense. Dans le cadre de l'initiative d'Hisense, le marché du téléviseur laser et l'industrie sont témoins d'une expansion extraordinaire à l'échelle mondiale.

