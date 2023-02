Hisense connait un sommet historique sur le plan des expéditions mondiales de téléviseurs en 2022

QINGDAO, Chine, 23 février 2023 /CNW/ - La reprise rapide des activités des principales entreprises industrielles chinoises, et leur compétitivité en particulier dans le secteur mondial des appareils ménagers de consommation, a été renforcée par les plus récentes données du principal institut d'études de marché Omdia, montrant que les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense pour toute l'année 2022 ont atteint un total annuel de 24,5 millions, ce qui place Hisense au deuxième rang sur le marché mondial, avec une croissance annuelle de 16,1 %.

Volume des expéditions de téléviseurs à l’échelle mondiale en 2022 (PRNewsfoto/Hisense)

Les expéditions record de 2022 représentent un sommet historique dans l'histoire d'Hisense, ce qui démontre la domination de plus en plus grande de l'entreprise à l'échelle mondiale au sein de l'industrie des téléviseurs en Chine, la croissance annuelle d'Hisense faisant d'elle l'une des cinq plus grandes entreprises mondiales du secteur.

Hisense, un chef de file de la technologie et du marché dans l'industrie du téléviseur laser avec une part de marché de 53,5 % pour les expéditions mondiales en 2022, figure également au premier rang dans la catégorie des téléviseurs laser.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, l'entreprise a mis l'accent sur les besoins en constante évolution des clients et sur l'innovation continue pour développer des produits et services de grande qualité, ce qui lui a permis d'accroître sa part du marché national des téléviseurs tout en augmentant sa part de marché à l'étranger. L'entreprise a également mis l'accent sur les ventes à l'étranger et l'investissement dans les activités de recherche et développement axées sur l'innovation.

Élément clé de sa future stratégie de croissance, Hisense renforcera son engagement à offrir des solutions de qualité supérieure pour que les consommateurs puissent profiter d'un plus haut niveau de satisfaction.

À propos d'Hisense

Le siège social d'Hisense est situé à Qingdao, en Chine. Au cours des 54 dernières années, Hisense a toujours adhéré aux valeurs fondamentales « d'intégrité, d'innovation, d'orientation client et de durabilité » et à la stratégie de développement de « la fondation technologique solide et l'opération robuste ». La société travaille dans des domaines comme le multimédia, les appareils ménagers, les technologies de l'information intelligentes et les industries de services modernes. Avec le développement rapide de ces dernières années, les activités de Hisense s'étendent à plus de 160 pays et régions. La télévision intelligente, qui est le cœur du commerce électronique de détail de Hisense, a toujours été à la pointe de l'industrie mondiale. Outre le commerce électronique de détail, Hisense occupe également une position de chef de file mondial dans les industries interentreprises, notamment les transports intelligents, la médecine de précision et les communications optiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2007595/2022_Global_TV_Shipments_Volume.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, courriel : [email protected]