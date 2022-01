La tendance générale consiste à privilégier une approche « axée sur les personnes et les applications », le développement en matière d'intelligence et l'autonomisation durable. Hisense, qui se concentre sur le développement et la production de technologies de pointe, a réussi à étendre sa présence dans le secteur du commerce interentreprises, en se concentrant sur les solutions intelligentes Smart City, les moniteurs médicaux, etc.

Les solutions intelligentes Smart City de Hisense utilisent un noyau à double plateforme « city cloud brain + Hisense cloud brain » pour mener à bien la construction des villes intelligentes. Ce programme vise à réduire les émissions de CO 2 en diminuant la congestion routière. Cet effort a été la première étape du développement et de l'application des technologies de villes intelligentes. Jusqu'à présent, les solutions intelligentes Smart City de Hisense ont été utilisées avec succès dans 169 villes. Hisense met l'accent sur l'expansion du développement de son commerce interentreprises et sur la concrétisation de sa stratégie de mondialisation.

Prendre des mesures relatives au commerce entreprises à consommateur pour favoriser les économies d'énergie et la réduction des émissions

Les avancées technologiques permettent de développer des produits et des technologies de haute qualité. Les appareils électroménagers Hisense accordent une attention permanente à « la conception écologique, l'approvisionnement écologique, la fabrication écologique, la logistique écologique, le recyclage écologique », contribuant ainsi à accélérer la transition écologique du secteur des appareils électroménagers.

En 2022, Hisense continuera à mettre en œuvre des « initiatives vertes, à créer des occasions », notamment par l'utilisation substantielle de matériaux respectueux de l'environnement, l'utilisation de l'énergie solaire comme alternative à la très polluante énergie traditionnelle au charbon, la simplification du processus de fabrication de la production grâce à la technologie d'injection à cycle thermique rapide et l'ajout du marquage des produits en plastique à usage unique pour augmenter l'efficacité de l'utilisation des pièces de réfrigérateur.

La technologie verte pour le développement durable est l'étape la plus importante dans le cheminement de Hisense vers la promotion du développement social et économique. Hisense s'engage à faire progresser le développement durable et à bâtir un avenir plus vert et plus durable. Elle estime que les efforts en matière de développement durable apporteront la prospérité aux familles et aux sociétés.

