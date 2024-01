Le président d'Hisense Americas, David Gold, a prononcé un discours sur l'engagement d'Hisense à rapprocher le monde en intégrant les technologies d'affichage dans la vie quotidienne.

LAS VEGAS, 9 janvier 2024 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, annonce de nouveaux produits et une nouvelle vision pour la marque au CES 2024. David Gold, président d'Hisense Americas, a prononcé un discours dans lequel il a promis de continuer à « repousser les limites de la technologie d'affichage », ce qui conduira l'entreprise à « réinventer les scénarios où les écrans sont indispensables. Nous allons au-delà de la technologie et combinons nos solutions et notre expertise dans d'innombrables scénarios quotidiens. »

David Gold, président d’Hisense Americas, prononce un discours intitulé « Global Vision, Display-Scenarios » au CES 2024. (PRNewsfoto/Hisense) L’événement médiatique d’Hisense au CES 2024 (PRNewsfoto/Hisense)

Dans un contexte où les produits d'Hisense sont disponibles dans plus de 160 pays, soutenus par 66 entreprises et bureaux à l'étranger, 34 parcs industriels et 25 centres de recherche et développement, l'entreprise a connu une croissance extraordinaire au cours de la dernière décennie et continue d'utiliser les technologies d'affichage pour répondre aux besoins des consommateurs. Hisense a une portée qui va bien au-delà de la maison et touche plusieurs aspects de la vie quotidienne; elle est présente dans les bureaux, les salles de classe, les hôpitaux, les stades et les véhicules, à la fois physiquement et grâce à des solutions de RA/RV immersives.

Dans son discours, David Gold a résumé l'engagement d'Hisense en ces mots : « Hisense ne se limite pas à fabriquer des écrans ; nous créons des scénarios. Notre engagement consiste à rapprocher le monde en intégrant les technologies d'affichage dans la vie quotidienne, offrant des expériences qui transcendent l'écran et font partie de l'histoire que vous vivez. »

Concept novateur visant à améliorer le divertissement à domicile

L'innovation en matière d'affichage a été soulignée par des exemples de scénarios d'affichage de produits particuliers et de nouvelles technologies, notamment la technologie révolutionnaire des téléviseurs laser, les téléviseurs ULED de pointe et le jumelage de la plateforme intelligente ConnectLife d'Hisense avec le système d'exploitation VIDAA TV.

La série ULED d'Hisense répond aux besoins des consommateurs en matière de qualité, de rendement et de valeur. La technologie Mini LED a également été intégrée à l'ensemble de la gamme de téléviseurs haut de gamme, redéfinissant le divertissement à domicile en permettant une polyvalence dans les solutions de divertissement pour les familles. Les autres produits présentés au kiosque sont la nouvelle technologie d'écran de téléviseur laser 8K, Ultra Black Screen TV, et la technologie laser TriChroma combinée à la nouvelle technologie Dynamic Light Steering.

Créer des expériences qui repoussent les limites des technologies d'affichage traditionnelles

David Gold a souligné l'ampleur de l'impact de l'innovation en matière de technologie d'affichage, en s'appuyant sur des exemples précis de situations où Hisense a amélioré les scénarios de la vie quotidienne.

Cela comprend la façon dont les solutions d'affichage interentreprises d'Hisense jouent un rôle central dans les milieux professionnels et éducatifs, à une époque où le travail à distance et la connectivité mondiale redéfinissent la collaboration, ce qui favorise une communication sans effort en personne ou à distance. En matière de sport et de divertissement, les écrans à DEL, les murs vidéo et la signalisation numérique dans les arénas rapprochent les amateurs de sport et de concert de l'action, en leur permettant de ne rien manquer. La mise au point d'une technologie d'imagerie précise et avancée sur les appareils à ultrasons dans le domaine médical, comme les images brillantes sur un écran de télévision à la maison, donne vie à ce moment charnière. Les possibilités d'interconnectivité sont infinies.

