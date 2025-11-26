QINGDAO, Chine , 26 novembre 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, s'est de nouveau classée au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs 100 pouces et plus avec une part des expéditions de 56,6 %, et dans le segment des téléviseurs laser avec une part des expéditions de 68,9 % au troisième trimestre de 2025, selon les dernières données publiées par Omdia. Ce résultat réaffirme le leadership de Hisense dans l'industrie grâce à l'innovation continue et à une compréhension approfondie des besoins des consommateurs.

À l'origine du RVB-MiniLED, Hisense continue d'établir de nouvelles normes en matière de technologie d'affichage grand écran. Soutenue par de solides efforts de recherche et de développement indépendants, la technologie RVB-MiniLED de Hisense offre des couleurs authentiques et vives comme jamais auparavant, alimentée par une luminosité et une précision extraordinaires qui offrent à chaque scène un réalisme époustouflant et une grande profondeur émotionnelle. Ces innovations vont au-delà de la couleur et de la qualité de l'image -- elles rendent la technologie plus humaine, transformant chaque moment passé à visionner, à partager et à se détendre en une expérience plus riche et plus chaleureuse sur le plan émotionnel pour les familles du monde entier.

Hisense continue de dominer le marché des téléviseurs laser, comme en témoignent les derniers résultats du concours Projector Showdown 2025 des projecteurs à focale ultra-courte (UST). Le modèle L9Q de Hisense s'est classé au premier rang dans les catégories de l'utilisation mixte et de la qualité globale de l'image tandis que le modèle PX3-PRO a reçu le prix du meilleur rapport qualité-prix et s'est également classé parmi les premiers sur le plan de la performance d'image.

Grâce à une collaboration avec Devialet, le modèle L9Q offre une expérience de cinéma maison de luxe avec une projection pouvant atteindre 200 pouces, 5 000 lumens ANSI, un rapport de contraste de 5 000:1 et les certifications IMAX Enhanced et Dolby Vision -- pour une véritable expérience de cinéma à la maison.

De la technologie au marché, Hisense continue de dominer l'évolution de l'industrie vers une qualité supérieure et davantage d'innovation. En maîtrisant les technologies de base et en les transformant en produits qui rehaussent les normes mondiales en matière de divertissement à domicile, Hisense façonne non seulement ce que les gens regardent, mais aussi la façon dont le monde envisage l'avenir des écrans.

