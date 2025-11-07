QINGDAO, Chine, 7 novembre 2025 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé des progrès dans son parcours lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), faisant progresser la mise à niveau stratégique décrite dans son rapport 2024 sur les facteurs ESG. Axée sur la « technologie alimentée par l'IA », Hisense accélère l'innovation responsable dans les domaines de la fabrication, de l'impact social et de la gouvernance grâce à une approche double « intelligence + développement écologique ».

Plus récemment, l'usine Huangdao de Hisense Hitachi a été reconnue par le Forum économique mondial comme le premier phare mondial en matière de développement durable dans le secteur VRF -- et la seule usine à double phare -- marquant ainsi une étape importante dans l'application de l'IA et de la numérisation pour favoriser une fabrication durable.

Mise à niveau stratégique : les facteurs ESG au cœur du système

Hisense a élevé les facteurs ESG au rang de ses six stratégies fondamentales, alignant sa croissance sur une vision à long terme visant à bâtir une entreprise et une marque de classe mondiale. La société s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone, afin d'atteindre un pic d'émissions d'ici 2026 et la neutralité carbone d'ici 2050, et continue d'intégrer le développement durable comme moteur clé de sa compétitivité. En combinant l'IA et le développement écologique, Hisense transforme sa production, ses chaînes d'approvisionnement et ses produits afin que ses progrès technologiques génèrent une valeur partagée.

L'IA au service de la fabrication écologique

Hisense poursuit sa transition vers une économie à faible empreinte carbone en intégrant l'IA à la fabrication écologique. Son premier livre blanc sur la carboneutralité décrit les feuilles de route et les plans d'action. L'entreprise a contribué à l'élaboration de plus de 130 normes techniques écologiques et à faible émission de carbone, a créé quatre usines carboneutres, 17 usines écologiques nationales et six entreprises de démonstration de conception écologique. Elle compte 41 usines certifiées ISO 14001, ce qui reflète l'engagement de Hisense en faveur des énergies renouvelables et du développement durable.

Une technologie chaleureuse : pour les personnes et le but de l'entreprise

Pour Hisense, la technologie doit toujours être au service des personnes. L'entreprise mène depuis longtemps des initiatives d'intérêt public visant à promouvoir l'éducation, l'inclusion et la vitalité des communautés. En tirant parti des plateformes alimentées par l'IA, Hisense améliore la portée et la transparence de ces programmes, garantissant ainsi une utilisation efficace des ressources. Ces efforts ont été récompensés par le Ram Charan Management Practice Award (grand prix) et le titre de meilleur employeur ESG décerné par Forbes Chine.

À l'échelle mondiale, Hisense s'est associé à la Fondation UEFA pour mettre en relation des enfants hospitalisés dans 22 pays avec des stars du football, a co-organisé le Barrier-Free Championship afin de promouvoir le visionnage inclusif des sports, et a lancé un programme de football en Indonésie en soutien à 60 équipes scolaires. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Hisense à « innover pour une vie meilleure » pour tous, partout dans le monde.

Excellence en matière de gouvernance et de conformité

Une gouvernance solide sous-tend les progrès de Hisense en matière de facteurs ESG. En 2024, l'entreprise a obtenu la certification GB/T 35770-2022 / ISO 37301 pour son système de gestion de la conformité, qui couvre sept domaines clés, notamment la gouvernance, le travail, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et la conformité commerciale.

Perspectives

Alors que 2025 marque la première année de déploiement à grande échelle de l'IA dans l'ensemble de son écosystème, Hisense accélère l'intégration de l'IA dans la recherche, la production, l'approvisionnement et les services. En alliant innovation intelligente et développement durable, Hisense s'engage à créer des solutions reproductibles pour l'agenda ESG mondial et à fournir une technologie chaleureuse à des millions de foyers à travers le monde.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 -- 1er trimestre 2025). En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

