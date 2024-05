QINGDAO, Chine, 23 mai 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, est fière d'annoncer que la télécommande solaire ERF6A66 a reçu le prix Red Dot Award for Product Design 2024 et le prix iF Design 2024 pour sa solution de recharge solaire conviviale et écologique, qui rend la vie à la maison plus écologique, agréable et sans stress.

La télécommande solaire ERF6A66 d’Hisense a reçu le prix Red Dot Award for Product Design 2024 et le prix iF Design 2024.

Dotée d'une conception d'alimentation électrique respectueuse de l'environnement, la télécommande solaire ERF6A66 recueille la lumière ambiante au moyen d'un panneau solaire en silicium amorphe et la convertit en énergie électrique. L'énergie est stockée dans un condensateur au lithium intégré, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. Dans un environnement ensoleillé, la télécommande peut se recharger sans intervention manuelle. Grâce à la technologie de détection de la lumière des téléviseurs, la télécommande peut mettre en œuvre une fonction de rétroéclairage intelligent, ce qui améliore l'expérience de télécommande de l'utilisateur dans les environnements sombres.

La télécommande ERF6A66 d'Hisense est compatible avec les téléviseurs UX, U7 et U8 d'Hisense au sein des marchés de l'Europe et de l'Océanie et est dotée d'une conception élégante et géométrique rehaussée par sa forme concise et sa sensation ergonomique. Créé pour compléter tout mode de vie à la maison, le panneau de recharge solaire est positionné stratégiquement sur la surface supérieure, en harmonie avec les habitudes de placement de l'utilisateur et en optimisant l'efficacité de la zone solaire. L'intégration harmonieuse de la zone solaire et du boîtier principal de commande à distance améliore non seulement l'esthétique, mais protège également contre les dommages potentiels causés par la poussière et l'eau, assurant ainsi la durabilité et la longévité.

Le prix Red Dot in Product Design et le prix iF Design figurent parmi les plus grands concours de conception au monde, récompensant des produits exceptionnels en matière de conception, de créativité et d'innovation. Ces prix soulignent l'engagement d'Hisense envers le développement durable et son excellence en matière de conception et d'innovation.

En plus de remporter ces prix, Hisense, en tant que partenaire officiel de l'EURO 2024MC de l'UEFA, vise à offrir aux amateurs des expériences immersives de visionnement de jeux grâce à ses téléviseurs et à ses appareils ménagers novateurs. L'entreprise a récemment lancé la campagne « BEYOND GLORY » de Hisense pour l'UEFA EURO 2024MC, soulignant l'engagement de l'entreprise à fournir des produits fiables de qualité inégalée dans la poursuite de l'amélioration de la vie quotidienne.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense conserve son deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs en 2023. Hisense a connu une croissance rapide et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

