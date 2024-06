QINGDAO, Chine, le 24 juin 2024 /CNW/ - Hisense, une marque mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public, célèbre son troisième partenariat consécutif avec le Championnat d'Europe de l'UEFAMC en organisant une série d'activités de mobilisation des amateurs hors ligne qui mettent en valeur sa technologie d'affichage avec des expériences de visionnement rehaussées pour les amateurs du monde entier.

Alors que l'enthousiasme pour l'EURO 2024MC de l'UEFA s'intensifie, les amateurs de soccer du monde entier se laissent envahir par la fièvre du tournoi. Hisense est à l'avant-garde de cet enthousiasme avec le lancement officiel d'une foule d'activités sur place pour les amateurs. Il s'agit notamment de la tournée BEYOND GLORY, de la zone réservée aux amateurs, de la campagne de murales BEYOND GLORY et des zones d'affichage commercial, qui créent toutes une atmosphère dynamique et engageante dans les villes hôtes du tournoi.

En créant une expérience basée sur des scénarios pour les appareils électroménagers Hisense, Hisense a mis en place des zones réservées aux amateurs Hisense à Berlin et à Munich. Ces zones comprennent des présentoirs de produits et des jeux interactifs, notamment Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps et Table Football. Ces activités pour les amateurs incarnent davantage la détermination de Hisense à ne jamais se contenter du deuxième rang mondial.

Les visiteurs peuvent également découvrir le modèle ULED U7N de Hisense, le téléviseur officiel de l'EURO 2024MC de l'UEFA dans les zones réservées aux amateurs. Pour une expérience sportive vraiment époustouflante, la technologie Mini LED offre l'élégance de l'obscurité réelle et une luminosité stellaire grâce à un large spectre qui intensifie chaque teinte. Le mode de faible latence automatique et le taux de rafraîchissement variable de 144 Hz suivent l'action, même la plus intense.

Les activités Hisense pour les amateurs non seulement améliorent l'expérience de visionnement de l'EURO 2024MC, mais aussi soulignent la technologie de pointe de l'entreprise et son engagement à fournir des solutions d'affichage de premier ordre. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. Sur le marché européen, un bastion du Championnat d'Europe de l'UEFAMC, les livraisons de téléviseurs Hisense ont augmenté de 35,9 % au premier trimestre de cette année, surpassant l'industrie.

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024MC de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

