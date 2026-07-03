Hisense propose aux foyers européens des solutions de climatisation plus intelligentes et plus simples, stimulant ainsi une forte croissance du marché

QINGDAO, Chine, 3 juillet 2026 /CNW/ - Hisense, marque de premier plan sur le marché mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, poursuit l'élargissement de sa gamme de climatiseurs en mettant l'accent sur les performances, l'efficacité énergétique et la facilité d'utilisation au quotidien. Alors que les consommateurs européens recherchent de plus en plus des solutions de climatisation plus faciles à installer, plus efficaces à l'usage et mieux adaptées à différents cadres de vie, Hisense propose des innovations pratiques conçues pour rendre le confort de vie plus accessible.

Cette évolution de la demande des consommateurs se reflète de plus en plus dans les performances du marché. Au premier semestre de 2026, le chiffre d'affaires de la climatisation d'Hisense en Europe de l'Ouest progresse de près de 20 % sur un an, tandis que le marché français enregistre une croissance de plus de 100 %. Au-delà d'un simple reflet de la demande saisonnière, cette dynamique met en évidence l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de climatisation alliant flexibilité d'installation, performances intelligentes et efficacité énergétique à long terme.

Pour de nombreux foyers européens, en particulier ceux qui vivent en appartement, dans des logements locatifs ou dans des immeubles anciens, la complexité d'installation reste l'un des principaux obstacles à l'adoption de la climatisation. Tenant compte de ces réalités, la série Hisense Uni offre une solution pratique grâce à sa structure modulaire et à son architecture « Easy Installation Pro », qui permettent à un installateur de mener à bien l'installation avec un minimum d'efforts tout en réduisant le recours à une main-d'œuvre professionnelle. L'entretien quotidien est tout aussi pratique grâce à un filtre amovible situé sur le dessus, qui peut être nettoyé en quelques secondes sans outils spécifiques, ce qui réduit le temps d'entretien jusqu'à 60 % tout en garantissant une étanchéité à l'air optimale. En plus de sa facilité d'utilisation, la gamme Uni affiche une classe énergétique A+++ en mode refroidissement, permettant ainsi aux consommateurs de profiter d'un confort durable tout en maîtrisant leur consommation d'énergie.

Pour les consommateurs à la recherche d'un confort domestique haut de gamme, le climatiseur Hisense Air Master allie une technologie de climatisation intelligente à une efficacité exceptionnelle et un design raffiné. Équipé du capteur infrarouge thermique avancé Smart Eye Pro, il détecte automatiquement les occupants et oriente intelligemment le flux d'air pour qu'il suive ou évite les personnes, contribuant ainsi à éliminer la sensation désagréable des courants d'air froids directs lors d'un fonctionnement prolongé. Avec une efficacité énergétique de classe A+++ tant en mode refroidissement qu'en mode chauffage, ainsi qu'un fonctionnement ultra-silencieux à 18 dB, l'Air Master offre un confort durable tout en réduisant les dépenses énergétiques. Il a remporté le Red Dot Award pour son design et ses fonctionnalités innovantes. Doté d'un panneau coulissant mat offrant une excellente étanchéité, il s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes, reflétant ainsi l'engagement de Hisense à allier technologie et modes de vie contemporains.

Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance au confort, à la praticité et au développement durable dans leur logement, Hisense reste déterminée à développer des solutions de climatisation qui répondent aux besoins concrets de la vie quotidienne plutôt qu'à une simple demande saisonnière. Grâce à une innovation constante en matière de technologies à haute efficacité énergétique et à une conception axée sur l'utilisateur, l'entreprise aide les ménages à créer des cadres de vie plus sains, plus intelligents et plus confortables, concrétisant ainsi sa vision « Innovating a Brighter Life » (Innover pour une vie meilleure) dans les foyers du monde entier.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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