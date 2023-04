QINGDAO, Chine, 29 avril 2023 /CNW/ -- Hisense, la principale marque mondiale d'électroménagers et d'appareils électroniques pour la maison, a publié aujourd'hui les résultats d'une étude sur les habitudes de visionnement télévisuel des consommateurs au Royaume-Uni réalisée dans le cadre de ses efforts visant à mieux comprendre et servir les consommateurs de l'un de ses principaux marchés internationaux.

Hisense cherche à offrir aux gens plus d'occasions de jouir d'une vie de qualité et de passer du temps avec leurs proches et de partager leurs intérêts et leurs passions. Même si ces passe-temps et ces priorités sont partagés par des gens de partout dans le monde, Hisense sait qu'une compréhension nuancée de chaque pays et de sa culture télévisuelle unique est un précurseur important du succès international. Cela lui permettra de servir les téléspectateurs locaux et de communiquer avec eux de façon plus efficace et plus authentique.

Catherine Fang, vice-présidente à la direction de Hisense International a déclaré ce qui suit : « Notre technologie est conçue pour offrir la meilleure expérience audiovisuelle possible. Grâce à son engagement dans l'innovation et la technologie de pointe, Hisense continuera d'offrir aux consommateurs la possibilité de vivre des moments de joie, que ce soit avec leurs proches ou pour un moment de réconfort individuel. »

La recherche portait sur les attitudes des Britanniques à propos des téléséries populaires - et leurs thèmes musicaux - et sur l'effet de ces points de vue sur les décisions d'achat de télévision. La moitié (49 %) des personnes interrogées dans le cadre de l'étude regardent leurs émissions préférées pour se détendre, et le tiers (30 %) le font pour créer des liens familiaux.

Compte tenu de cela, il n'est pas surprenant qu'un si grand nombre de ménages britanniques prévoient changer leur téléviseur (34 %). La qualité de l'image (73 %), la taille de l'écran (70 %) et la qualité du son (58 %) ont été les plus grandes priorités des consommateurs envisageant un achat.

La télévision est largement reconnue comme jouant un rôle clé dans la culture britannique : près d'un tiers des répondants (29 %) ont affirmé qu'il s'agissait d'un « passe-temps national » et la même proportion de répondants prétendaient que regarder de la bonne télévision les rendait plus heureux.

Les modèles ULED X et U8, déjà annoncés, arrivent bientôt au Royaume-Uni, et Hisense espère fournir davantage de produits de haute qualité pour s'y établir encore plus solidement et à l'échelle internationale et apporter l'expérience ultime dans la vie des consommateurs.

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

