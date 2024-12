QINGDAO, Chine, 19 décembre 2024 /CNW/ - Hisense, marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, s'apprête à redéfinir la notion de vie intelligente en dévoilant son ambition en matière d'intelligence artificielle et en présentant ses dernières innovations au salon CES 2025.

Hisense redéfinira la vie intelligente au salon CES 2025 sur le thème « AI Your Life »

Reconnue comme le numéro un mondial sur le marché des téléviseurs de plus de 100 pouces, Hisense a établi la tendance mondiale en matière de grand écran avec des expériences toujours plus riches. Bien que les spécifications des produits soient importantes, Hisense repousse constamment les limites pour enrichir chaque expérience, en se rapprochant des consommateurs là où ils passent leur temps, et en créant des produits qui améliorent les moments les plus importants de la vie et qui sont accessibles à tous.

Pour Hisense, l'IA n'est pas seulement une vision de la fonctionnalité, mais l'épine dorsale des innovations de produits, conçues pour simplifier la vie et rendre chaque moment mémorable. En intégrant la technologie de l'IA au moteur de pointe Hi-View AI Engine, Hisense est en mesure d'offrir une expérience visuelle plus authentique, plus détaillée et plus vibrante pour tous, intégrée de manière transparente pour améliorer les expériences quotidiennes et offrir une efficacité énergétique inégalée.

Du 7 au 10 janvier, Hisense présentera ses toutes dernières avancées technologiques au Central Hall, stand 16625, au Las Vegas Convention Center, pour donner un aperçu de l'avenir des expériences de vie inégalées basées sur l'IA.

L'un des thèmes principaux du stand de Hisense est l'application scénarisée de la technologie de l'IA, renforçant ainsi son leadership dans le domaine de la télévision et son expertise dans la fourniture d'une qualité d'image exceptionnelle, tout en offrant aux visiteurs une expérience directe de l'intégration de l'IA dans la transformation des modes de vie modernes. Avec 17 expériences immersives et 59 points forts techniques, Hisense dévoilera une véritable suite de produits haut de gamme, notamment des téléviseurs ULED MiniLED, des téléviseurs laser et d'autres appareils domestiques intelligents, ainsi que des applications avancées dans les domaines de l'automatisation, de l'affichage commercial, des soins de santé et des systèmes d'énergie.

Pour inaugurer le CES 2025, Hisense tiendra une conférence de presse exclusive le 6 janvier de 9 h 00 à 9 h 45 PST dans la salle Jasmine du Mandalay Bay, la veille de l'ouverture officielle du CES.

Hisense au CES 2025

Dates de l'événement : Du 7 au 10 janvier 2025

Lieu : Hall central du Las Vegas Convention Center

Détails du kiosque : Hisense au kiosque 16625

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2584006/Hisense_redefine_smart_living_CES_2025_theme__AI_Your_Life.jpg

