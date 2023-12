SUWANEE, Géorgie, 8 décembre 2023 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, invite le public du monde entier à se joindre à l'entreprise alors qu'elle annoncera l'avenir de la technologie d'affichage au salon CES 2024. Hisense présentera une gamme d'innovations révolutionnaires qui redéfiniront notre façon d'interagir avec les écrans.

L'événement médiatique Hisense débutera le lundi 8 janvier 2024, à 9 h, dans la salle de bal Oceanside D du Mandalay Bay Convention Center, à Las Vegas, Nevada, sous le thème « See. Connect. Experience. » Soyez parmi les premiers à découvrir la prochaine génération de technologies d'affichage et l'avenir d'Hisense.

Dévoilement d'innovations qui transformeront les expériences quotidiennes

Au salon CES 2024, Hisense dévoilera une gamme de nouveaux produits qui changeront notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Qu'il s'agisse de nouveaux téléviseurs laser révolutionnaires ou de téléviseurs ULED de pointe, Hisense s'engage à offrir la meilleure expérience d'affichage possible.

Préparez-vous à vivre des expériences visuelles époustouflantes qui propulsent la technologie télévisuelle d'Hisense vers la prochaine génération pour offrir des images époustouflantes d'une clarté et d'un contraste inégalés, transformant les salons en paradis pour le cinéma. De plus, les plus récents produits intelligents d'Hisense pour la maison offriront une multitude d'options pour en faire plus, grâce à une connectivité fluide et à des recommandations plus personnalisées pour une meilleure expérience.

Hisense : Façonner l'avenir de la technologie d'affichage

David Gold, président d'Hisense Americas, sera accompagné sur scène par ses collègues qui démontreront qu'Hisense ne se limite pas à créer des produits, mais élabore aussi des scénarios qui améliorent la vie des consommateurs. Qu'il s'agisse de l'expérience visuelle dynamique en voiture, de la première fois qu'un parent voit son bébé à l'échographie, ou de la classe immersive et interactive où l'apprentissage a des limites infinies, Hisense est déterminé à repousser les limites de la technologie d'affichage et à réinventer la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.

Ne manquez pas cette occasion de voir ce que Hisense a en réserve pour l'avenir de la technologie d'affichage. Les participants au CES sont aussi invités à visiter l'exposition d'Hisense au kiosque 18217 du hall central du Las Vegas Convention Center (LVCC), du 9 au 12 janvier 2024.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2295271/Hisense_CES2024_Invite.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]