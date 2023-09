Hisense présente son téléviseur vedette à Mini-LED ULED, le U8, lors de l'événement « Portals to Beyond » en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, 23 septembre 2023 /CNW/ -- Hisense, société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a célébré le lancement de son téléviseur vedette à Mini-LED ULED, le U8, avec une série d'expériences captivantes pour les enfants d'Afrique du Sud.

Baptisé « Portals to Beyond », l'événement a utilisé les téléviseurs U8 comme des miroirs reflétant et montrant les moments d'une vie épanouie. Les activités expérientielles offriront aux enfants des moments extraordinaires axés sur la préservation de l'environnement, l'aventure en nature et l'art, tout en élargissant leurs horizons et en mettant en valeur les écrans immersifs de la gamme de téléviseurs U8.

Le téléviseur promet d'amener les gens « au-delà de l'extraordinaire », de retransmettre et de montrer le sport, l'art et la nature à travers une expérience audiovisuelle exceptionnelle. Sa technologie Mini-LED PRO offre aux utilisateurs une image allant jusqu'à 1 500 nits, nettement plus brillante et plus détaillée qu'auparavant. Grâce à la fonctionnalité Quantum Dot Colour, qui génère de la lumière à des longueurs d'onde incroyablement précises, le téléviseur pourra capter et afficher plus d'un milliard de nuances de couleur.

Au-delà de l'approche axée sur les scénarios qui alimente l'innovation d'Hisense, l'entreprise vise à aller encore plus loin et à maintenir l'environnement à l'avant-plan de ses progrès technologiques. Pour marquer le lancement du téléviseur, Hisense a fait don de 10 000 arbres à OneTreePlanted, qui les plantera là où les besoins sont les plus criants. Cet engagement à l'égard de la nature transparaît de manière évidente dans l'exposition « Portals to Beyond » et les activités commerciales d'Hisense.

Hisense insiste sur le respect des principes de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement pour fournir des produits respectueux de l'environnement. L'entreprise se concentre également sur l'amélioration de l'empreinte de ses usines, et ce, en augmentant la production d'énergie solaire dans les centrales qu'elle exploite. Hisense prévoit que sa capacité installée totale atteindra 60 MW d'ici la fin de 2023 et que sa capacité annuelle de production d'électricité atteindra 53 millions de kWh. La part de la production d'énergie solaire dans la consommation totale d'électricité d'Hisense s'élève maintenant à plus de 10 %.

Préparez-vous à entreprendre un voyage extraordinaire avec Hisense. Joignez-vous à nous au Mall of Africa du 22 au 25 septembre pour l'exposition « Portals to Beyond ».

