Le téléviseur intelligent pour le divertissement à la maison

Hisense repousse encore une fois les limites du DEL avec de nouvelles présentations de la gamme de téléviseurs intelligents :

Le téléviseur à mini DEL 98UX présenté au CES offre des fonctions de pointe, dont plus de 10 000 zones de gradation locales remarquables, assurant un contrôle précis de la lumière et un contraste immersif. Avec une luminosité maximale de 5 000 nits, le 98UX est conçu pour offrir des couches riches et une qualité d'image phare.

Le 110UX, prix d'innovation au CES, est un téléviseur à mini DEL doté d'une luminosité de pointe époustouflante allant jusqu'à 10 000 nits. Il introduit un nouveau niveau de précision et de performance d'affichage en incorporant plus de 40 000 zones de rétroéclairage sur un écran de 110 po, ce qui réduit au minimum les pertes de rétroéclairage et le contraste à l'élévation mesurable.

Le 75UX a une profondeur inférieure à 14 millimètres, ce qui en fait le téléviseur à mini DEL le plus mince jamais produit par Hisense. Son facteur de forme est une première dans l'industrie et un énoncé audacieux qui s'harmonise parfaitement avec les tendances de la maison contemporaine. En plus d'un profil ultramince, 5 000 zones de gradation procurent un contraste inégalé.

Le téléviseur Canvas se veut un équilibre unique entre la technologie, l'art et la personnalisation. Son support mural unique sans espace permet de l'accrocher parfaitement contre le mur et de l'intégrer sans effort dans tout espace habitable.

La maison intelligente d'Hisense repose sur l'interconnectivité entre ces téléviseurs intelligents de Hisense et le système d'exploitation novateur, ce qui assure une expérience de contenu fluide.

L'avenir de la cuisine intelligente

La cuisine intelligente de Hisense, avec le nouveau ProChef@Home, améliore la façon dont les consommateurs abordent la préparation des repas, en introduisant des technologies qui accordent la priorité à la commodité et à la précision.

Le réfrigérateur intelligent à quatre portes avec zone VersaTemp est conçu pour simplifier les tâches quotidiennes en assurant non seulement le suivi des stocks alimentaires, mais aussi en fournissant des recettes organisées et en se connectant facilement à d'autres appareils intelligents. L'une de ses caractéristiques distinctives est le tiroir VersaTemp, qui permet de passer facilement de la réfrigération à la congélation légère.

Le lave-vaisselle encastré intelligent avec doseur automatique et séchage automatique a reçu le Prix d'innovation au CES 2024; son doseur automatique de détergent liquide permet aux consommateurs de charger leur vaisselle, de choisir un programme et d'obtenir une distribution automatique du détergent pour un nettoyage pratique et sans tracas.

Outre les innovations de la gamme ULED X et des appareils électroménagers de cuisine intelligents, Hisense continue d'introduire des appareils compatibles avec la norme Matter, avec la dernière persienne automatique de fenêtre intelligente CA également présentée au CES 2024. De plus, certains des appareils à gestion intelligente de l'énergie de Hisense sont exposés, y compris la laveuse et sécheuse intelligente et les produits de CVCA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315438/Hisense_attends_CES_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315439/Hisense_110UX_ULED_TV_recognized_as_CES_2024_Innovation_Award_Honoree.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315440/Hisense_CanvasTV_blends_technology_with_art.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315441/Hisense_showcases__Kitchen_of_the_Future__at_CES.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]