QINGDAO, Chine, 29 mars 2025 /CNW/ - Hisense, marque leader dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager, a présenté aujourd'hui son nouveau téléviseur ULED MiniLED de la série U7. Conçue spécialement pour les joueurs et les amateurs de sport, sa technologie MiniLED PRO offre des images plus lumineuses et plus claires avec des détails améliorés par rapport aux LED standard, offrant une obscurité plus vraie et une luminosité éclatante. Avec les téléviseurs de la série U7, Hisense, premier fabricant mondial de téléviseurs de plus de 100 pouces, continue d'innover pour améliorer la façon dont les gens vivent, se connectent et profitent des moments qui comptent le plus.

Téléviseur Hisense série U7

Grâce aux téléviseurs de la série U7, chaque image prend vie grâce à un contraste et une luminosité exceptionnels. La nouvelle série U7 offre un pic de luminosité plus élevé et davantage de zones de gradation locale que son prédécesseur pour un impact HDR encore plus important. Le contrôle précis du rétroéclairage garantit que chaque détail est visible, aussi bien dans l'obscurité que dans la luminosité. Alimenté par le moteur avancé Hi-View AI Engine PRO de Hisense, qui dispose d'un CPU 1,6 fois plus rapide, d'un GPU 2,2 fois plus rapide et d'un NPU 1,5 fois plus rapide par rapport à l'année dernière, le téléviseur de la série U7 excelle dans la reconnaissance des scènes et optimise chaque image avec des améliorations basées sur l'IA, transformant ainsi des visuels ordinaires en images extraordinaires. Les téléviseurs Hisense de la série U7 sont dotés d'un écran antireflet qui garantit une luminosité incroyable et une clarté d'image stupéfiante, de sorte que vous voyez les détails et non les reflets et que vous pouvez profiter de votre contenu quel que soit le degré d'ensoleillement de votre pièce.

Le mode de jeu ultra à 165 Hz améliore votre expérience de jeu et de sport, vous permettant de garder une longueur d'avance. Le mode Auto Low Latency, AMD Freesync Premium Pro et les quatre ports HDMI 2.1 font passer vos jeux au niveau supérieur, en gérant de manière transparente les actions les plus intenses, en éliminant le décalage et la déformation de l'image pour une expérience plus fluide.

Non seulement votre expérience de jeu sera exceptionnelle, mais elle sera également fantastique sur le plan sonore. Le son surround multicanal 2.1.2, le Dolby Atmos et l'AI Sound offrent une expérience audio immersive, capable de capturer tous les sons, des chuchotements les plus discrets aux scènes les plus explosives. Sa certification exclusive « Tuned by Devialet® » redéfinit l'audio immersif en intégrant la philosophie « donner vie aux sons ». Les propriétaires de ces modèles, qu'ils soient anciens ou nouveaux, pourront bénéficier de cette mise à niveau audio transformatrice grâce à une prochaine mise à jour logicielle gratuite.

Pour une expérience cinématographique, la série U7 intègre IMAX Enhanced, Dolby Vision et Filmmaker Mode pour offrir des images 4K époustouflantes, vous permettant de visionner des films et des émissions comme leurs créateurs l'ont prévu. Les couleurs Quantum Dot et Pantone Validated Color créent des images incroyablement réalistes; chaque image est riche, captivante et fidèle à la réalité.

Hisense est le premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, et le téléviseur de la série U7 fera partie des produits clés de l'entreprise pour ce tournoi très attendu. Que vous viviez l'action sur le terrain, que vous jouiez intensément ou que vous vous détendiez, vous profiterez d'une expérience élevée avec la série U7 de Hisense.

Le téléviseur Hisense de la série U7 sera commercialisé le 15 avril aux États-Unis et le 15 mai en Europe. Il est disponible en six formats : 55, 65, 75, 85, 100 et 116 pouces pour s'adapter parfaitement à votre intérieur, quels que soient vos besoins. (* La disponibilité des options de taille peut varier selon les régions).

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions totales de téléviseurs de 2022 à 2024, et au premier rang dans le secteur des téléviseurs de plus de 100 po de 2023 à 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652634/Hisense_U7_Series_TV.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Izzie Zhang, [email protected]