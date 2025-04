La série de téléviseurs 116UX de Hisense est dotée d'un rétroéclairage TriChroma MiniLED X qui atteint une luminosité maximale de 10 000 nits et couvre 97 % de la gamme de couleurs BT.2020. En tant que premier fabricant mondial de téléviseurs de plus de 100 pouces, Hisense équipe le 116UX du Hi-View AI Engine X, qui offre des améliorations d'image avancées telles que la réduction locale des couleurs par IA et la mise à l'échelle 4K par IA pour une expérience de visionnage immersive.

Les téléviseurs de 100 pouces des séries U7 PRO et U8 sont également présentés. Le U7 PRO, optimisé par Devialet, offre une qualité d'image exceptionnelle avec la technologie AI Clear Voice qui améliore les commentaires et les dialogues dans les environnements bruyants, ce qui est parfait pour les amateurs de sport et les cinéphiles. Le modèle U8 est équipé du mode de jeu Ultra 165 Hz, conçu pour les joueurs, qui offre une expérience de jeu plus fluide grâce à un taux de rafraîchissement élevé, une faible latence et une synchronisation dynamique, pour une expérience immersive et sans latence.

Hisense présente également les téléviseurs laser L9Q, une solution ultime de cinéma à domicile de luxe, et le Cinema PX3-PRO, le premier projecteur UST conçu pour la Xbox au monde. Le téléviseur laser TV L9Q est doté d'un convertisseur 4K, d'un convertisseur IA HDR et d'une réduction du bruit par IA, ainsi que d'une optimisation des couleurs par IA et de la technologie de visage naturel par IA, pour des couleurs riches et réalistes avec une précision incroyable.

Le système audio HT SATURN exploite l'IA pour optimiser les performances audio en calibrant la sortie sonore en fonction de l'environnement acoustique de la pièce, garantissant ainsi une expérience d'écoute exceptionnelle dans n'importe quel environnement.

Le téléviseur laser L9Q, le système audio HT SATURN, les téléviseurs 65U7Q PRO et 65U8Q sont tous certifiés par Devialet, ce qui garantit une qualité sonore exceptionnelle et une expérience audio haut de gamme.

Un mode de vie plus intelligent grâce à des solutions alimentées par l'IA

Grâce à la plateforme ConnectLife de Hisense, la gestion d'une maison intelligente se fait sans effort. Le réfrigérateur ConnectLife Hub s'intègre à d'autres appareils intelligents, et permet d'ajouter les produits manquants à la liste des courses. Le Dish Designer alimenté par l'IA personnalise le repas et l'envoie au four d'un simple clic, tandis que le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le cycle de lavage approprié.

Dans le salon, le téléviseur intelligent sert de centre de contrôle pour la gestion des appareils. Grâce à ConnectLife, les utilisateurs peuvent visualiser leur maison en 3D, gérer la température et l'humidité de la pièce et ajuster le débit d'air du climatiseur IA en fonction de leur position. Le système de buanderie IA de la série 7 simplifie le lavage et le séchage, en optimisant les réglages et en encourageant les habitudes d'économie d'énergie.

Hisense enrichit l'écosystème de la maison intelligente en équipant les réfrigérateurs, les lave-linge et les lave-vaisselle d'écrans TFT de grande taille, et en lançant bientôt des fours TFT. Ces appareils équipés d'un écran permettent une intégration homogène et offrent une expérience utilisateur intuitive et interactive pour l'ensemble des produits connectés.

Découvrez l'avenir des maisons intelligentes avec Hisense

La participation de Hisense à la Foire de Canton souligne son engagement à créer des appareils électroménagers intelligents, alimentés par l'IA, qui redéfinissent le mode de vie moderne. Les visiteurs peuvent découvrir ces innovations révolutionnaires de première main et voir comment Hisense intègre des technologies avancées pour rendre les maisons plus intelligentes, plus efficaces et plus agréables.

Rendez visite à Hisense dans le hall 3.2 C19-59, zone A, du 15 au 19 avril pour découvrir ces innovations en personne.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions totales de téléviseurs de 2022 à 2024, et au premier rang dans le secteur des téléviseurs de plus de 100 po de 2023 à 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

PERSONNE-RESSOURCE : Izzie Zhang, [email protected]