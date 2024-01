HISENSE PRÉSENTE LES INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES DU TÉLÉVISEUR LASER LORS DU CES 2024

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers présente ses innovations de pointe en matière de téléviseur laser lors du CES 2024, mettant en vedette la prochaine génération de solutions cinématographiques de divertissement à domicile.

Nouveau téléviseur laser Rollable d’Hisense (PRNewsfoto/Hisense) téléviseur laser Ultra Slim 4K d’Hisense (PRNewsfoto/Hisense)

Hisense est une pionnière en matière d'innovation sur les téléviseurs laser. L'entreprise a lancé le premier téléviseur laser 8K et le tout premier téléviseur laser TriChroma à l'échelle mondiale. Lors du CES 2024, Hisense s'est avérée demeurer un chef de file de l'innovation technologique en présentant le premier téléviseur laser à écran sonique 8K au monde, le plus grand écran sonique au monde avec une surface sonore de 3,4 m2 et plus de 100 000 unités sonores. Le son provient de l'écran qui offre une expérience immersive qui rivalise avec celle d'un cinéma professionnel. Le nouveau téléviseur laser Rollable d'Hisense révolutionne le visionnement sur grand écran, allant au-delà des contraintes des installations traditionnelles. La possibilité de ranger l'écran de rejet de lumière ambiante laser permet aux consommateurs de cacher l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé, offrant ainsi une expérience de visionnement haute performance.

Par rapport à l'écran du téléviseur Rollable, le téléviseur laser Ultra Slim 4K avec moteur laser compact et technologie d'affichage Ultra Slim, le plus petit téléviseur laser 4K de l'industrie, était également présenté au stand Hisense. L'écran ultra mince ne mesure que 1,57 cm de profondeur et pèse 7,5 kg, permettant une intégration subtile et transparente dans un espace habitable sans compromettre la qualité de l'image.

Hisense a non seulement enregistré les développements en matière de qualité d'image et d'immersion d'écran, mais a également redéfini ce qui est possible pour les téléviseurs laser dans une plage dynamique, une luminosité, un contraste et une profondeur visuelle élevés. Le premier téléviseur laser Ultra Black Screen au monde est doté d'une technologie de film micro-nano anti-éblouissement qui améliore de 50 % l'efficacité de l'utilisation de la lumière, apportant des améliorations sans précédent de la luminosité et du contraste de l'écran. Dans le cadre d'une autre offre de luminosité et de contraste parfaits, le téléviseur laser Dynamic Light Steering de Hisense, qui utilise la technologie Barco™ Bright, a répondu à la demande des consommateurs pour une image supérieure, quel que soit le réglage - lumineux, sombre et entre les deux.

Hisense a également présenté sa technologie d'affichage de pointe pour l'industrie automobile. L'écran laser Automobile simule une expérience complète dans le véhicule à l'aide de la technologie de projection laser de pointe et a reçu le prix CES 2024 de l'innovation. L'écran à visualisation tête haute en réalité augmentée (AR-HUD) d'Hisense intègre la technologie holographique et la projection triple laser TriChroma, transformant le pare-brise du véhicule en un centre d'information qui offre aux conducteurs des vues simultanées d'images virtuelles et de l'environnement réel grâce à des écrans multiples, des affichages directionnels en haute résolution, offrant une transparence remarquable. L'AR-HUD étend également ses capacités à l'extérieur, en intégrant un équipement de projection de phares pour les rappels de sécurité et en rationalisant le chemin optique pour améliorer la performance de l'AR-HUD.

