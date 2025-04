QINGDAO, Chine, 30 avril 2025 /CNW/ - Hisense, chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a présenté aujourd'hui le HT SATURN, un système de son surround 4.1.2 canaux doté de la certification exclusive « Tuned by Devialet ». Combinant l'architecture Hi-Concerto™ avancée de Hisense avec l'ingénierie acoustique de classe mondiale de Devialet, le HT SATURN offre un son de qualité cinématographique et un son tridimensionnel immersif dans n'importe quel espace de vie.

Hisense HT SATURN

Le HT SATURN délivre une puissance maximale totale de 720 W grâce à un ensemble de 13 haut-parleurs soigneusement agencés. Quatre unités satellites abritent chacune des haut-parleurs orientés vers le haut, des tweeters et des haut-parleurs large bande, tandis qu'un caisson de basse autonome sans fil de 6,5 pouces produit des basses claires qui se répercutent vigoureusement. Ensemble, ces haut-parleurs réglés avec précision recréent chaque murmure de dialogue, chaque partition musicale et chaque explosion tonitruante avec une clarté et une intensité époustouflantes.

Au cœur des performances du HT SATURN se trouve la technologie Hi-Concerto™ exclusive de Hisense, qui synchronise parfaitement le système avec les enceintes TV Hisense compatibles. La prise en charge de Dolby Atmos® et de DTS:X® élève encore l'expérience, en plaçant l'audio au-dessus et derrière le public pour une véritable immersion spatiale. En combinant les sorties de tous les haut-parleurs connectés, le système peut créer une riche scène sonore 3D à 7.1.2 canaux qui entoure les auditeurs.

Le HT SATURN a été conçu en collaboration avec Devialet pour une qualité audio inégalée. Les technologies de réglage exclusives de Devialet offrent une reproduction sonore précise avec un équilibre tonal, une gamme dynamique et une profondeur optimaux. Vous obtenez ainsi un son qui reflète précisément l'intention du créateur, qu'il s'agisse d'un film culte, d'un jeu spectaculaire ou de votre album préféré.

La facilité d'intégration et l'élégance du design définissent l'expérience HT SATURN. La transmission sans fil à trois bandes (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) garantit un flux stable et à faible latence, assurant une connectivité sans fil robuste et sans interférences dans l'ensemble de votre espace. Les entrées Bluetooth 5.3, HDMI IN,HDMI eARC et optique offrent une connectivité transparente avec les téléviseurs, les consoles de jeu et les appareils de diffusion en continu. La fonction EzPlay de Hisense permet de contrôler le HT SATURN via la télécommande TV de Hisense, les paramètres s'affichant commodément sur l'écran du téléviseur, ce qui facilite le réglage des effets sonores, des modes d'égalisation, etc. en temps réel. Les modules satellites minimalistes et le caisson de basses peuvent être fixés au mur ou posés librement pour s'adapter à n'importe quel espace de vie.

Cinq modes sonores prédéfinis - standard, film, musique, jeu et sport - sont accompagnés d'effets avancés tels que Surround, Night, Voice, AI et Virtual:X, ce qui vous permet d'adapter l'atmosphère sonore à chaque type de contenu. Alimentée par l'algorithme de calibrage acoustique de la pièce de Hisense TV, la technologie intelligente de correction de la pièce analyse en permanence l'acoustique ambiante, garantissant que le HT SATURN offre des performances cohérentes dans les pièces de toutes tailles et de tous agencements.

Le HT SATURN de Hisense sera bientôt disponible dans le monde entier. Le calendrier des lancements régionaux sera établi par les chaînes locales. Les ventes débuteront en juin sur Amazon, BestBuy US, Currys UK, M.Video Russie, et les principaux revendeurs audiovisuels professionnels. (*Les spécifications et la disponibilité des fonctions peuvent varier d'un marché à l'autre).

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2674643/Hisense_HT_SATURN.jpg

