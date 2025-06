QINGDAO, Chine, 17 juin 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public,se retrouve sur les projecteurs mondiaux avec son message audacieux « HISENSE 100 TV, GLOBAL No.1 » visible dans les stades lors de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, renforçant sa position dominante en matière de technologie d'affichage grand écran.

« HISENSE 100 TV, GLOBAL No.1 »

Selon les données d'Omdia pour le premier trimestre 2025, Hisense se classe au premier rang mondial en parts de volume pour les téléviseurs de 100 po et plus (56,7 %) et les téléviseurs MiniLED (29,3 %). Hisense a occupé une position de chef de file sur le marché des téléviseurs de 100 po et plus en 2023, en 2024 et au premier trimestre de 2025, et s'est classée au premier rang sur le plan des téléviseurs MiniLED grâce à ses innovations continues en matière de rétroéclairage et ses technologies de traitement d'images.

Renforçant davantage le leadership d'Hisense dans les segments des téléviseurs de 100 po et plus et des téléviseurs MiniLED, la série MiniLED U7 de ULED est conçue pour les amateurs de sport et de jeu. Elle fait appel à la technologie Mini-LED PRO, offrant un contraste plus profond, une luminosité plus élevée et une qualité d'image plus précise que les téléviseurs LED standard. Avec un mode de jeu ultra de 165 Hz et une performance cinématographique, la série U7 offre une expérience de visionnement plus immersive et réactive, ce qui permet de profiter pleinement de chaque moment.

En tant que partenaire officiel de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense tire parti de sa présence mondiale pour renforcer ses liens avec les amateurs de sport et améliorer la visibilité de la marque. Cette dynamique mondiale est soutenue par la présence étendue de l'entreprise, qui exerce ses activités dans plus de 160 pays, appuyée par 36 parcs industriels et 31 centres de recherche et développement favorisant l'innovation locale et une fabrication de classe mondiale.

Grâce à des produits axés sur l'innovation et à un marketing sportif efficace, Hisense continue d'aider les consommateurs du monde entier à « Saisir l'instant », transposant l'enthousiasme des stades à la maison.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2711419/HISENSE_100_TV_GLOBAL_No_1.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Haoyu Liu, [email protected]