QINGDAO, Chine, 10 décembre 2024 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a consolidé sa position de premier acteur sur le marché mondial des téléviseurs haut de gamme avec son téléviseur de 100 pouces au troisième trimestre 2024, selon le principal institut international d'études de marché Omdia. Cette avancée marque le quatrième trimestre consécutif où Hisense occupe la première place sur le marché.

Hisense a consolidé sa position au troisième trimestre de 2024 en tant qu’acteur de premier plan sur le marché mondial des téléviseurs haut de gamme avec son téléviseur de 100 pouces (PRNewsfoto/Hisense)

Au troisième trimestre 2024, les téléviseurs de 100 pouces de Hisense ont conquis une part remarquable, soit 63,4 %, du volume global des expéditions. Cette performance exceptionnelle a propulsé Hisense à la première place des expéditions de téléviseurs pendant quatre trimestres consécutifs, renforçant sa position de chef de file du marché dans le segment des téléviseurs haut de gamme.

Hisense révolutionne le marché des téléviseurs haut de gamme avec sa gamme de téléviseurs ULED MiniLED de 100 pouces, dotée d'une technologie d'IA avancée qui améliore la vie quotidienne et incarne l'avenir de la télévision. » Grâce à son moteur Hi-View AI Engine, Hisense redéfinit le réalisme de l'image, en veillant à ce que chaque scène reflète fidèlement l'intention du créateur, offrant ainsi une expérience visionnement plus authentique, plus détaillée et plus vivante. La qualité de l'image est encore rehaussée grâce à l'ajustement dynamique de la clarté, du contraste, de la couleur et de la fluidité en fonction des scénarios de l'utilisateur, ce qui permet d'ajuster chaque élément pour un visionnement optimal en temps réel.

Pour les expériences de visionnement de jeux, en tant que partenaire officiel de la Coupe du monde du Club de la FIFA 2025™, les téléviseurs Hisense ULED MiniLED de 100 pouces portent le divertissement vers de nouveaux sommets. Équipés des fonctions AI Sports Mode, AI Smooth Motion, et 3D Sound Upscaler, les téléviseurs AI d'Hisense offrent des détails clairs sur les matchs, des mouvements de balle fluides et un son net, vous immergeant dans l'action comme si vous étiez au stade pour encourager votre équipe préférée depuis le confort de votre maison.

Les téléviseurs ULED MiniLED 100 pouces de Hisense ont été largement salués par les principaux médias, soulignant l'excellence de Hisense en matière de technologie télévisuelle. Le modèle ULED X a été honoré en tant que « Top Pick » pour avoir « établi de nouvelles références de performance pour la taille et la qualité de l'image » par Sound & Vision, tandis que le U9N a été présélectionné pour les prix de l'innovation par Future. De plus, l'U8N a reçu le prix « Editors' Choice » de Tom's Guide, et a été reconnu comme un « produit recommandé » par Digital Trends, tout en étant approuvé par Wired.

