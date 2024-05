QINGDAO, Chine, le 3 mai 2024 /CNW/ - En tant que partenaire officiel de l'EURO2024™ de l'UEFA, Hisense vise à offrir aux amateurs une excellente expérience de visionnement des matchs. L'entreprise donne le coup d'envoi de sa campagne « BEYOND GLORY » avec un nouveau téléviseur offrant les dernières innovations qui améliorent la vie des gens.

L'expérience de visionnement ultime de l'EURO2024™

Hisense dévoile la campagne « BEYOND GLORY » avec le nouveau téléviseur TVC de Hisense | « Soyez témoin de l’enthousiasme suscité par l’EURO 2024 »

La publicité met en vedette les téléviseurs ULED et laser de pointe d'Hisense, conçus pour améliorer vos expériences de visionnement sportif et de divertissement. Les projecteurs sont braqués sur le mini-téléviseur ULED U7N, équipé de fonctions avancées telles que la technologie Mini-LED, la technologie Quantum Dot et la fonction Game Mode Pro à 144 Hz. Ces caractéristiques garantissent une expérience de visionnement supérieure, que vous regardiez les matchs de l'EURO ou que vous jouiez à des jeux en ligne.

Avec ses très grands écrans de 100 po et 120 po, Hisense met également l'accent sur l'expérience visuelle cinématographique offerte par le téléviseur laser L9H. Le téléviseur laser à très courte portée TriChroma projette une image 4K vivante, parfaite pour une expérience de visionnement ultime des matchs de football.

Profitez d'un mode de vie intelligent

Profitez d'un mode de vie intelligent grâce à l'application ConnectLife de Hisense, qui vous permet de rester connecté à vos appareils mobiles. Le réfrigérateur intelligent PureFlat de Hisense est équipé de la fonction Antibacterial Guard et d'une application qui vous permet de contrôler les réglages du réfrigérateur, de gérer l'inventaire des aliments, de planifier les repas et même de regarder le match sur l'écran de la porte pendant que vous cuisinez.

Préparez des collations à déguster durant le match grâce au four de la gamme Hi8 BlackLine de Hisense et connectez-vous à l'application pour surveiller l'avancement de la cuisson sans quitter le canapé pendant le jeu. Ajoutez à cela votre ensemble sur mesure pour le grand lavage composé des laveuses et sécheuses de la série 7S de Hisense. À l'aide du mode laveuse-sécheuse Link de l'application ConnectLife, le programme de lavage est envoyé à distance au séchoir Hisense, ce qui lui permet de choisir intelligemment le bon programme de séchage. Une fois les tâches ménagères terminées, vérifiez sans effort l'état de vos vins et fixez les températures à distance. Servez-vous une bouteille fraiche de votre armoire à vin de la série JC de Hisense et retrouvez le match!

Lorsque l'action se réchauffe, faites retomber la fièvre de l'EURO grâce à la climatisation Hisense Energy Pro X. Ce climatiseur intelligent alimenté par l'IA identifie votre position grâce à la technologie Smart Eye, et ajuste intelligemment la température, le niveau d'humidité et le débit d'air pour assurer votre confort de visionnement.

Le téléviseur TVC met en lumière comment la commodité associée au mode de vie intelligent d'Hisense signifie que vous ne manquerez aucun moment de EURO2024™ de l'UEFA. Hisense offre un mélange parfait d'expériences de visionnement sportif et de vie intelligente grâce à ses produits télévisuels novateurs et à ses appareils ménagers.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense conserve son deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs en 2023 Hisense a connu une croissance rapide et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=d45AVux_wuQ

