QINGDAO, Chine, 10 juillet 2024 /CNW/ - Hisense, un fabricant mondial d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, offre la meilleure expérience de visionnement de l'EURO sur des téléviseurs de grande taille avec le téléviseur laser TriChroma 120L9H et le mini projecteur laser intelligent C1 de Hisense, préparant un avenir dominé par l'affichage laser basé sur l'innovation stratégique « Go Tech, Go Cinema and Go Green ».

Les téléviseurs laser d’Hisense, « Go Cinema » à l’EURO 2024™ de l’UEFA (PRNewsfoto/Hisense) Hisense introduit l’ère des téléviseurs à grand écran (PRNewsfoto/Hisense) Le mini projecteur laser intelligent C1 de Hisense remporte le premier prix des lecteurs 2024 décerné par le média technologique français Les Numeriques (PRNewsfoto/Hisense)

Le slogan « Hisense, More than a Brand » incarne l'engagement envers la technologie centrée sur l'utilisateur et la qualité ultime. Proposant une « expérience globale » de l'EURO 2024™ de l'UEFA, Hisense présente aux consommateurs la nouvelle ère des téléviseurs grand écran. En tant que premier fournisseur mondial de téléviseurs laser et pionnier de l'affichage laser, Hisense offre de nouvelles expériences de visionnement sur grand écran avec le téléviseur laser 120L9H.

L'unité de traitement laser (LPU) novatrice d'Hisense utilise la lumière laser triple couleur RGB avec la technologie Ultra Short Throw pour projeter une image 4K lumineuse de 3 000 lumens sur un écran de rejet de lumière ambiante de 120 po. Offrant 107 % de la gamme de couleurs et une précision de couleur supérieure ΔE 1, l'écran laser révolutionnaire offre des éléments visuels de qualité cinématographique et le mode Filmmaker. La technologie Dolby Atmos et les haut-parleurs avant de 40 W favorisent une expérience audio immersive.

Ne manquez pas le déroulement harmonieux de l'action de l'EURO avec la technologie de lissage de mouvement MEMC, offrant un temps de réponse du processeur en microsecondes permettant de réduire les flous et les écarts de signal, donnant au spectateur l'action la plus fluide.

Les téléviseurs laser d'Hisense améliorent l'expérience de visionnement à domicile tout en mettant l'accent sur la pleine conscience de l'environnement et le bien-être grâce à des caractéristiques comme l'élimination de la lumière bleue nocive de la source lumineuse pour le confort des yeux, même si vous ne quittez pas l'écran des yeux, et une réduction de la consommation d'énergie par rapport aux grands écrans ACL. Les téléviseurs laser sont conçus pour une faible empreinte carbone et une grande recyclabilité, ce qui favorise le divertissement à domicile écologique.

Hisense a récemment remporté le premier prix des lecteurs (2024) dans la catégorie photo et vidéo décerné par le média technologique français Les Numeriques au mini projecteur laser intelligent C1. Ce prix témoigne de la popularité du C1 auprès des consommateurs et de la reconnaissance du dévouement à long terme d'Hisense à l'égard de l'innovation des produits laser.

En tant que pionnier et chef de file de l'industrie du téléviseur laser, Hisense a introduit la technologie laser pure dans le domaine de la mini-projection, le C1 étant l'apogée de son offre. Offrant un festin visuel avec son écran de 65 à 300 pouces, alimenté par la technologie de lumière laser TriChroma 4K, le C1 améliore l'expérience de visionnement de soccer grâce à une clarté époustouflante, des couleurs vibrantes et des détails immersifs, recréant la sensation comme si vous étiez sur le terrain.

Le C1 transforme chaque espace en cinéma maison personnel, ce qui en fait le produit idéal pour profiter des parties de soccer, que ce soit dans la chambre à coucher, la salle familiale, la cour ou le garage. Le système d'ajustement convivial AutoMagic et le système d'exploitation intelligent VIDAA vous guident sans effort pour offrir la meilleure expérience de visionnement en tout temps et en tout lieu. Rehaussez votre expérience audio grâce au système de haut-parleurs sur mesure de JBL, qui offre une qualité sonore de premier ordre.

Hisense s'associe pour une troisième édition consécutive au Championnat européen de l'UEFA dans le cadre de sa campagne « BEYOND GLORY », soulignant son objectif de repousser les limites, son désir d'atteindre des objectifs ambitieux et son engagement à développer une technologie d'électroménager pionnière visant l'amélioration de la vie quotidienne.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

