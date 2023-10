Le concours Hisense Laser TV attire l'attention sur l'effet nuisible de la lumière bleue avec son téléviseur laser HERO L9H

LONDRES, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le 12 octobre, Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a lancé le concours Hisense Laser TV au centre commercial Bluewater, à Kent, pour tenter d'obtenir le titre GUINNESS WORLD RECORDS pour la « plus grande compétition de visionnement ». Près de 300 personnes se sont portées volontaires et se sont jointes à Hisense pour relever le défi, qui vise à attirer l'attention du public sur l'incidence néfaste de la lumière bleue sur la santé oculaire.

William Sinden, arbitre GUINNESS WORLD RECORDS, a déclaré : « C'était vraiment une journée révélatrice pour évaluer cette tentative de titre de GUINNESS WORLD RECORDS et le succès ultime! Nous sommes ravis d'annoncer qu'Hisense a réussi à établir un nouveau titre GUINNESS WORLD RECORDS pour la plus grande compétition de visionnement avec près de 300 concurrents, ce qui fait d'Hisense la détentrice actuelle du GUINNESS WORLD RECORD! »

Quatre téléviseurs laser de marque Hisense 120L9H, reconnus comme le choix de la rédaction lors de l'exposition CEDIA 2023, ont été utilisés. La série de téléviseurs laser TriChroma L9 de Hisense offre une vaste gamme de caractéristiques qui transforment les maisons en une expérience cinématographique immersive, y compris les images haute définition de sa configuration à triple laser, qui offre une luminosité incroyable de 3000 lumens ANSI, ainsi qu'un contraste et un détail étonnants grâce à Dolby Vision HDR.

Xu Zuyan de l'Académie chinoise d'ingénierie explique la protection que procure le téléviseur laser pour la santé oculaire en ces termes : « Le téléviseur Hisense Laser L9 est plus facile à regarder que les modèles à DELO traditionnels, en raison de sa technologie d'imagerie par réflexion diffuse. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en valeur la puissance d'un visionnement confortable pour le monde entier dans cet environnement spectaculaire. Le téléviseur laser Hisense permet une intensité lumineuse inférieure à celle d'un téléviseur DELO traditionnel et évite activement la lumière bleue nuisible tout en assurant la même puissance de visionnement, ce qui réduit la fatigue visuelle pour un visionnement de longue durée. »

Comparativement à un téléviseur traditionnel à DEL, le téléviseur laser Hisense L9 est certifié TÜV pour offrir aux consommateurs une expérience de visionnement plus conviviale, puisqu'ils sont exposés à une faible lumière bleue sans papillotements, ce qui assure un plus grand confort visuel et réduit la fatigue oculaire.

La télévision laser est maintenant le choix privilégié pour une expérience de cinéma maison de nouvelle génération. De janvier à août, Hisense a enregistré une croissance de 54,69 % pour ses téléviseurs laser par rapport à l'année précédente sur le marché outre-mer et une croissance de 170,87 % par rapport à l'année précédente en Europe.

