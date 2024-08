QINGDAO, Chine, 29 août 2024 /CNW/ - Hisense, l'entreprise mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public, a annoncé qu'elle deviendra un partenaire régional de Real Madrid en Espagne, en Afrique et au Moyen-Orient.

Hisense becomes the new official sponsor of Real Madrid. Jerry Liu and Emilio Butragueño during the signing ceremony of Hisense's 3-year sponsorship of Real Madrid

Real Madrid et Hisense ont annoncé un accord de collaboration en vertu duquel l'entreprise mondiale d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public deviendra un commanditaire officiel de Real Madrid pour les trois prochaines années. La cérémonie de signature a eu lieu dans la salle de conférence de Ciudad Real Madrid et a réuni Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles de Real Madrid, et Jerry Liu, vice-président de Hisense International.

Pour célébrer l'accord, Hisense et Real Madrid lanceront conjointement une télévision en édition limitée de 100 pouces, offrant une qualité d'image sans précédent et un son immersif pour améliorer l'expérience des amateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

À propos de Real Madrid

Real Madrid C.F. est une entité sportive qui compte 122 ans d'histoire. Il s'agit du club qui compte le plus de coupes européennes de football (15) et de basketball (11) et qui a été désigné par la FIFA comme le meilleur club du XXe siècle. Real Madrid compte des millions d'adeptes partout dans le monde, avec plus de 583 millions d'abonnés sur les médias sociaux, ce qui en fait la marque de football la plus solide au monde selon Brand Finance pour la troisième année consécutive et aussi le club de football avec le plus de revenus au monde lors de la saison 2022/23. De plus amples renseignements sur Real Madrid C.F. sont disponibles sur www.realmadrid.com, le site Web du club de football le plus visité pour la septième année consécutive.

