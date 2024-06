QINGDAO, Chine, 17 juin 2024 /CNW/ - Alors que l'UEFA EURO 2024™ a été lancé hier soir, Hisense, une marque mondiale de premier plan d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public, a célébré son implication en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™ et fournisseur officiel de la VAR pour le tournoi avec le lancement de sa campagne « Beyond Glory ».

Panneau d’affichage Hisense au match d’ouverture (PRNewsfoto/Hisense)

En veillant à ce que les amateurs du monde entier profitent des moments inoubliables de l'EURO 2024™, Hisense a amélioré les expériences audiovisuelles de match avec le téléviseur à mini DEL ULED. Le téléviseur U7N de Hisense, doté du Mode Jeu Pro 144 Hz et du Mode Sport IA, offre une qualité d'image et une performance exceptionnelles, plongeant l'auditoire dans l'action.

Cet engagement envers l'innovation continue a propulsé les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense au deuxième rang mondial de 2022 au premier trimestre de 2024. Les expéditions de téléviseurs de 100 pouces d'Hisense se sont retrouvées en première position mondiale au premier trimestre de 2024, représentant 56 % du marché mondial des téléviseurs 100 pouces. Entre janvier et avril 2024, les ventes de téléviseurs Hisense ont été classées parmi les trois premières sur les principaux marchés européens, y compris en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Avant les sensations fortes du match d'ouverture du tournoi, Hisense a donné le coup d'envoi de sa campagne « Beyond Glory » en dévoilant ses fresques murales ambassadrices mettant en vedette les ambassadeurs de la campagne mondiale de Hisense et gardiens de but légendaires Iker Casillas et Manuel Neuer. La marque a également lancé une compétition sociale Scavenger Hunt Murals sur le terrain. Il est possible de scanner des miniatures grâce à des codes QR pour accéder à une compilation de vidéos de moments qui ont inscrit les gardiens de but et les défenseurs de l'EURO dans la légende.

Les amateurs du tournoi peuvent également visiter la tournée Hisense Beyond Glory Tour, en visitant 5 villes hôtes de l'EURO 2024, avec la chance de tester leurs compétences de gardien de but contre une série de défis de tir, tout en explorant la gamme passionnante de produits télévisuels et d'appareils ménagers de pointe Hisense.

La campagne marque la troisième édition consécutive du Championnat d'Europe de football de l'UEFA™ en partenariat avec Hisense, qui offre une occasion formidable de continuer à établir des liens entre la marque Hisense et les consommateurs du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

