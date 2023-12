QINGDAO, Chine, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'électroménagers, a reçu la certification d'empreinte carbone pour le nouveau combiné laveuse et sécheuse série 5S de Hisense conformément à la norme ISO 14067. TÜV Rheinland a donné son opinion en ce qui a trait à l'empreinte carbone de Hisense pour la division Hisense Washing Machine Company conformément à la norme ISO 14064-1 de TÜV Rheinland, fournisseur mondial de premier plan de services techniques.

Le combiné laveuse et sécheuse série 5S de Hisense a obtenu la certification d’empreinte carbone de TÜV Rheinland (PRNewsfoto/Hisense)

Conformément à la norme ISO 14067, TÜV Rheinland a travaillé avec Hisense à l'élaboration d'une limite comptable de l'empreinte carbone du produit pour le combiné laveuse et sécheuse série 5S qui englobait l'acquisition et le prétraitement des matières premières, la fabrication du produit, les étapes de distribution, d'utilisation et de recyclage des déchets. Les données sur l'empreinte carbone aux étapes de la production et de la fabrication ont été obtenues en recueillant, en triant et en vérifiant les données sur les premières étapes des fournisseurs et de l'entreprise elle-même en appliquant des techniques de modélisation des données. Les statistiques sur l'empreinte carbone du cycle de vie pour l'étape de la demande pour plusieurs pays exportateurs cibles ont été acquises en utilisant les normes d'essai de consommation d'énergie des produits, notamment les normes UE No 2019/2023, EN 60456:2006+A11:2020 et EN IEC 62512:2020+A11:2020.

Le résultat de l'empreinte carbone du produit reconnaît la capacité exceptionnelle d'économie d'énergie du combiné laveuse et sécheuse série 5S qui contribue ainsi à réduire les factures d'électricité et à atteindre la durabilité environnementale en matière d'efficacité énergétique certifiée selon la norme de catégorie A européenne. Avec la mission « Smart washing, easy living », le combiné laveuse et sécheuse série 5S a pour objectif de plaire aux clients grâce à l'innovation technique, aux normes d'hygiène et à la facilité d'utilisation, permettant ainsi une « facilité de vie ». Hisense s'efforce continuellement d'appliquer un système durable à de multiples aspects du produit, y compris la conception à faible carbonisation de l'emballage du produit et l'utilisation de matériaux recyclés et à faible teneur en carbone respectueux de l'environnement.

TÜV Rheinland a également vérifié l'empreinte carbone de l'entreprise Hisense Washing Machine Company conformément à la norme ISO 14064-1. Elle a mené un processus de validation croisée au moyen de relevés, de factures et d'autres examens de matériel et a déterminé la suffisance, l'authenticité et la fiabilité des données, y compris des visites sur place, des inspections des rapports de données de l'inventaire interne et un examen minutieux de toutes les sources d'émissions.

Hisense Washing Machine Company a terminé un inventaire complet de l'empreinte carbone de tous ses services et produits en octobre 2023. L'entreprise a stratégiquement planifié quatre voies vers la réduction du carbone, englobant la gestion, les opérations, la chaîne d'approvisionnement et les produits verts. En mettant en place des technologies innovantes et durables, Hisense vise à offrir à ses clients des produits économes en énergie et de haute qualité qui contribuent à rendre le monde plus vert.

