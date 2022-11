Au cours des dernières années, l'industrie de la télévision laser a évolué rapidement sur le plan de l'innovation technologique, de la chaîne de valeur et de la reconnaissance du marché. En tant que pionnier dans l'industrie, Hisense a toujours été à la pointe de l'innovation et du développement de l'affichage laser, qui est une initiative importante pour réaliser l'affichage ultra-haute définition et une solution exceptionnelle afin d'améliorer le style de vie des consommateurs.

En 2007, Hisense a été l'une des premières entreprises à développer la technologie de la télévision laser et à repenser le concept de la télévision à domicile. Depuis qu'Hisense a lancé son premier téléviseur laser à très courte portée en 2014, elle est à la tête de l'évolution de la technologie d'affichage laser, élargissant les applications multidimensionnelles et les scénarios utilitaires de la technologie d'affichage laser et créant un nouvel avenir durable grâce aux écrans laser à faible consommation d'énergie.

Le livre blanc officiel met en lumière les efforts continus d'Hisense pour créer des technologies d'affichage qui peuvent fonctionner n'importe où, y compris des moniteurs de jeu vidéo et des plateformes infonuagiques pour diverses industries. Par ailleurs, Hisense a également déployé des efforts de recherche et développement verticalisés, de la puce de pilote d'affichage Tcon à la puce de traitement de qualité d'image, en passant par les systèmes d'exploitation, les applications et les terminaux qui peuvent prendre en charge différentes technologies comme l'écran LCD, l'écran laser et ULED. À l'avenir, les écrans ne serviront pas uniquement pour « voir », mais ils seront également des points de contact entre l'homme et les machines, transformant la vie des gens grâce à une technologie laser bien pensée et soigneusement préparée.

La technologie d'affichage laser rend service à la société

Dans l'esprit de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le livre blanc officiel révèle également l'impact positif de la technologie d'affichage laser sur la société. Les avantages éprouvés de la technologie d'affichage laser en matière de protection des yeux en sont un bon exemple. Le téléviseur laser Hisense réduit la source lumineuse bleue nuisible pour offrir une expérience d'observation réaliste et conviviale.

De plus, le téléviseur laser Hisense favorise le développement durable grâce à des taux de recyclage plus élevés et à une plus grande efficacité énergétique. Selon les recherches de Hisense, la consommation d'énergie d'un téléviseur laser est d'environ un tiers de celle d'un téléviseur LCD avec une taille d'écran équivalente, ce qui témoigne de sa durabilité et de son respect de l'environnement.

Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le livre blanc sur l'industrie de la télévision laser et la technologie laser d'Hisense :

https://impact.economist.com/projects/innovation-through-laser-television-technology/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943885/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943886/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943887/image3.jpg

