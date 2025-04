QINGDAO, Chine, 23 avril 2025 /CNW/ - Hisense, chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, a lancé aujourd'hui son téléviseur révolutionnaire ULED MiniLED de la série U8. En tant que premier fabricant mondial de téléviseurs de plus de 100 pouces, Hisense continue de mener la révolution du grand écran, en apportant une dimension cinématographique et des performances de premier ordre à domicile. Conçus pour les cinéphiles, les joueurs et les amateurs de sport, les téléviseurs de la série U8 redéfinissent le divertissement à domicile. Grâce aux technologies avancées Mini-LED PRO et Hi-View AI Engine PRO, chaque image est éclatante de couleur, de détails précis et de contrastes saisissants, qu'il s'agisse des noirs les plus intenses ou des lumières les plus brillantes.

Téléviseur Hisense série U8

Les téléviseurs de la série U8 établissent une nouvelle référence en matière de qualité d'image. La technologie Mini-LED PRO offre une luminosité inégalée et une obscurité profonde et authentique. Le contrôle méticuleux du rétroéclairage permet de restituer chaque nuance avec une précision irréprochable, que vous regardiez un sport de haut niveau ou une scène de film intimiste. L'écran est captivant grâce à sa gamme dynamique et à sa clarté réaliste. Doté du moteur Hi-View AI Engine PRO avec AI Picture, AI Sound, AI Scenario et AI Energy, le téléviseur de la série U8 optimise intelligemment les images, le son, les paramètres de scène et l'utilisation de l'énergie pour une expérience améliorée. Conçus pour les contenus dynamiques, les téléviseurs de la série U8 offrent un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz et un taux de rafraîchissement variable, ce qui garantit des images ultra-fluides et sans décalage, idéales pour les jeux de compétition et les actions rapides.

Hisense répond aux diverses conditions d'affichage grâce à la technologie Anti-Reflection PRO, qui réduit les reflets dans les environnements lumineux comme dans les environnements sombres, pour un affichage toujours clair. Le système de couleurs QLED, validé par les normes Pantone, offre plus d'un milliard de nuances réalistes, transformant chaque scène en un chef-d'œuvre visuel.

Outre ses prouesses visuelles, le téléviseur de la série U8 offre une expérience audio fascinante grâce à son système sonore multicanal avancé 4.1.2. Grâce à l'intégration de haut-parleurs latéraux, de caissons de basses arrière et d'unités orientées vers le haut, le téléviseur de la série U8 crée un environnement sonore immersif qui complète parfaitement les images. Chaque son est restitué avec une clarté exceptionnelle, tandis que la certification Devialet, configurable via des mises à jour en ligne, garantit des performances constantes et à la pointe de la technologie.

La connectivité intelligente est parfaitement intégrée, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à un large éventail de contenus via les plateformes de diffusion les plus populaires. Grâce à la commande vocale via « Ok Google/VIDA », la navigation devient intuitive, vous offrant un monde de divertissement et de fonctionnalités domestiques intelligentes au bout des doigts.

Le téléviseur ULED MiniLED de la série U8 établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile en associant une technologie de pointe à un design élégant. Il témoigne de l'engagement de Hisense en faveur de l'innovation et de l'excellence, pour une expérience homogène où des images révolutionnaires et un son immersif se rejoignent pour redéfinir les possibilités de visionnage à domicile.

En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense propose le téléviseur de la Série U8 aux foyers du monde entier, avec une image et un son de niveau cinématographique qui donnent l'impression que chaque match de football, chaque jeu ou chaque film est plus vrai que nature, directement depuis votre canapé.

Le téléviseur Hisense de la série U8 est désormais disponible dans le monde entier, à des dates précises déterminées par les chaînes locales. Il est proposé en six tailles, 55, 65, 75, 85 et 100 pouces, pour s'adapter parfaitement à tous les domiciles. (* La disponibilité des options de taille peut varier selon les régions).

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2669782/Hisense_U8_Series_TV.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Izzie Zhang, [email protected]