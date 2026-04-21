QINGDAO, Chine, 21 avril 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans les domaines de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, marque aujourd'hui le compte à rebours de 50 jours pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™ avec le lancement de sa campagne mondiale. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA à trois reprises -- après un premier partenariat avec la FIFA en 2018 et sa reconduction en 2022 -- Hisense profite une nouvelle fois de la plus grande scène sportive mondiale pour mettre en avant une nouvelle génération de produits phares conçus pour améliorer la manière dont les amateurs regardent, vivent et se connectent aux événements.

Percées du MiniLED RVB pour la journée de match ultime

Au centre de la gamme World Cup de Hisense se trouve sa dernière innovation en matière d'affichage, le MiniLED RVB, menée par la série phare UR9 aux côtés de la série UX haut de gamme. Alimentée par un système de rétroéclairage à MiniLED RVB et le processeur Hi-View AI Engine RGB, la série UR9 atteint 100 % de la couverture colorimétrique BT.2020 avec une précision et une intensité exceptionnelles. Doté d'un taux de rafraîchissement natif de 180 Hz, d'un système audio multicanal 4.1.2 optimisé par Devialet et de panneaux optimisés selon les régions - Anti-reflet et anti-éblouissement pour l'Europe, l'Australie et d'autres régions, et panneau Obsidian pour les Amériques - il apporte des images et un son de niveau stade directement dans votre salon.

Lors d'un récent événement tenu à la Maison de la FIFA à Zurich, Hisense a dévoilé sa nouvelle gamme 2026 de téléviseurs MiniLED RVB, tout en confirmant son rôle de fournisseur officiel et exclusif de téléviseurs pour la vérification par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hisense a modernisé l'équipement d'affichage de la salle d'opération vidéo (VOR Room) de la Coupe du Monde de la FIFA en installant ses téléviseurs MiniLED RVB, qui offriront une gamme de couleurs ultra large et une reproduction précise des couleurs, permettant une restitution claire et authentique des séquences de matchs en direct pour les arbitres assistants vidéo.

Repousser les limites de l'affichage haut de gamme

Hisense redéfinit le divertissement à domicile avec sa gamme de projecteurs laser de pointe -- menée par les modèles XR10 et L9Q -- transformant les espaces de vie en stades privés immersifs pour regarder les matchs.

Le projecteur laser XR10 introduit un traitement de nouvelle génération avec une luminosité de 6 000 lumens et un contraste visuel de 60 000:1, ainsi qu'une capacité de projection intelligente allant jusqu'à 300 pouces, améliorant la netteté des mouvements et le contraste pour chaque moment palpitant d'un match de football rapide. Parallèlement, le téléviseur laser L9Q, qui a captivé le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de sa visite du kiosque de Hisense au CES 2026, crée de superbes écrans de qualité cinéma allant jusqu'à 200 pouces grâce à une projection à ultra-courte focale et à des couleurs éclatantes. Ensemble, cet écosystème laser haut de gamme transforme aisément n'importe quelle maison en une arène animée ressemblant à un stade, plaçant l'excitation et l'atmosphère de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ directement dans le salon des téléspectateurs.

Une vie plus intelligente, connectée en toute simplicité

Au-delà du divertissement, la gamme d'appareils électroménagers de Hisense améliore l'expérience globale du jour de match grâce à un mode de vie plus intelligent et connecté. Récipiendaire du prix Red Dot, le climatiseur U8 allie un design raffiné à un contrôle efficace de la température, tandis que le réfrigérateur PureFlat Smart Series, alimenté par la plateforme ConnectLife, permet une interaction harmonieuse entre les appareils, ce qui facilite la planification des repas, le partage de contenu et la communication à la maison, en plus de présenter le concept d'une cuisine plus sociale et connectée.

Rapprocher les amateurs, partout

Alors que le compte à rebours pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s'accélère, Hisense continue de faire le pont entre la technologie de pointe et la passion sportive mondiale, offrant une vision immersive, des expériences connectées et des solutions de vie plus intelligentes qui rapprochent les gens du jeu et les uns des autres. Grâce à une innovation continue dans les domaines du divertissement à domicile et de l'électroménager, Hisense reste fidèle à sa vision « Innover pour une vie plus lumineuse » -- transformant les moments du quotidien en expériences extraordinaires, à partager sur la plus grande scène du monde.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie Mini-LED RVB, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de Mini-LED RVB. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

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SOURCE Hisense

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