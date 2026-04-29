QINGDAO, Chine, le 29 avril 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a réaffirmé aujourd'hui son partenariat avec Phantom Blade Zero, en tant que partenaire officiel mondial dans les catégories télévision et moniteur pour le prochain titre développé par S-GAME.

KV

Au Gamescom LATAM 2026, Hisense concrétise ce partenariat en démontrant comment les technologies peuvent améliorer les scénarios de gameplay réels et approfondir l'immersion des joueurs, dans le cadre de son expansion plus large dans l'écosystème du jeu.

Au cœur de cette collaboration se trouve la technologie Hisense, qui renforce l'expression des couleurs et les performances de contraste. Pour Phantom Blade Zero, cela signifie des graphismes de combat plus lisses, des détails environnementaux plus riches et un éclairage atmosphérique, donnant vie au monde cinématographique inspiré de Wuxia avec profondeur et fluidité. Au fur et à mesure que les joueurs prennent le rôle d'un guerrier qui navigue dans le destin, chaque mouvement, ombre et attaque est rendu avec un réalisme saisissant.

« Les excellentes expériences de jeu reposent à la fois sur l'immersion émotionnelle et la réactivité », déclaré Paul Zhang, directeur général du département de la marque et du marketing de Hisense Global Commercial Center. « Pour un titre comme Phantom Blade Zero, où l'esthétique de Wuxia rencontre l'action rapide, notre technologie d'affichage est conçue pour exprimer fidèlement chaque mouvement et chaque humeur, afin que les joueurs ne voient pas seulement le monde mais sentent qu'ils en font partie. »

Julius Li, directeur du marketing chez S-GAME, ajoute : « Ensemble, nous apportons au public mondial une expérience cinématographique entièrement immersive : un combat au rythme effréné et époustouflant, un royaume KungfuPunk envoûtant, et une narration cinématographique de Wuxia riche d'un destin, d'une passion et d'une rivalité enchevêtrées… procurant une sensation inoubliable à chaque attaque, chaque scène et chaque coup de théâtre. »

Ancré dans sa vision d'innover pour une vie plus lumineuse, Hisense continue de promouvoir une approche d'innovation centrée sur l'humain, reliant une technologie d'affichage de pointe à des expériences utilisateur pertinentes. Grâce à ce partenariat, Hisense rapproche les joueurs des mondes dans lesquels ils jouent, offrant des visuels non seulement plus vifs, mais aussi intuitifs et immersifs.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

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SOURCE Hisense

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