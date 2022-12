Depuis son entrée sur le marché sud-africain en 1996, Hisense renforce l'influence de sa marque et sa compétitivité sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique depuis plus de 20 ans. Le dévouement à long terme de Hisense a permis à l'entreprise d'accélérer sa croissance dans ce marché émergent : De 2017 à 2021, les revenus de vente d'Hisense au Moyen-Orient et en Afrique ont passé de 663 millions de dollars américains à 1,28 milliard de dollars américains, réalisant un taux de croissance annuel moyen de 17,88 %. En 2022, les ventes d'Hisense à Dubaï ont augmenté de 22 % en glissement annuel au cours des 10 premiers mois.

« Le Moyen-Orient est devenu l'un des marchés d'Hisense dont la croissance est la plus rapide dans le monde et fait partie intégrante de la stratégie de mondialisation de l'entreprise », a déclaré Jason Ou, président d'Hisense, Moyen-Orient et Afrique.

Le succès d'Hisense sur le marché du Moyen-Orient est indissociable de ses pratiques de localisation. Au fil des ans, l'entreprise a intégré ses efforts de recherche et développement à divers besoins du marché, offrant des produits haut de gamme et localisés aux consommateurs. En mars 2022, Hisense a reçu le prix international de la qualité de Dubaï (Dubai Quality Global Award), qui est une reconnaissance officielle des réalisations exceptionnelles d'Hisense et de ses contributions positives à la reprise et au développement économiques locaux.

L'année 2022 marque une autre année charnière dans le plan de développement au Moyen-Orient d'Hisense. L'entreprise a ouvert son premier magasin phare à Dubaï cette année, et prévoit d'en ouvrir quatre autres au Moyen-Orient en 2022. « Hisense compte utiliser ses boutiques phares haut de gamme pour rehausser son image de marque en tant que multinationale fiable avec des produits de premier ordre et des technologies de pointe », a déclaré Jason Ou.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022MC : Un moteur de croissance clé de la stratégie de mondialisation d'Hisense

Devenir le commanditaire de la Coupe du monde de la FIFA 2022MC est une étape importante dans la stratégie de mondialisation d'Hisense. Alors que la Coupe du Monde de la FIFAMC se déroule pour la première fois au Moyen-Orient, Hisense espère approfondir ses liens avec ses clients du Moyen-Orient et renforcer la notoriété de sa marque à l'échelle mondiale grâce à une coopération approfondie avec la FIFA.

Par exemple, Hisense a aidé Doha à établir un système de transport intelligent en utilisant sa technologie interentreprises. Le projet est entré en vigueur pendant le tournoi, assurant une circulation efficace basée sur la trajectoire GPS et les fonctions de suivi vidéo en temps réel.

Pour Hisense, commanditer la Coupe du monde de la FIFAMC n'est pas simplement une décision de marketing standard. C'est aussi un moyen important de créer un véritable lien avec les consommateurs du monde entier par l'intermédiaire du sport, qui honore l'esprit universel et fait tomber les barrières linguistiques.

