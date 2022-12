Au cours des dernières décennies, le développement d'Hisense a reflété la croissance de la capacité manufacturière chinoise. Au début du 21e siècle, Hisense a réalisé la faible rentabilité des FEO et la nécessité de construire une chaîne de R-D indépendante afin de propulser l'évolution de sa capacité de fabrication.

Pour atteindre cet objectif, Hisense a fortement investi dans ses pratiques de R-D. En 2007, Hisense a été l'une des premières entreprises au monde à développer la technologie de la télévision laser, et depuis elle a tenté de redéfinir le marché de la télévision couleur avec l'affichage laser. À la fin de novembre 2022, Hisense a présenté 1 969 demandes de brevet pour sa technologie d'affichage laser, devenant ainsi la plus importante détentrice de brevets de l'industrie de la télévision laser dans le monde entier. En juillet 2022, le téléviseur laser 100L9G d'Hisense a été introduit au siège de la FIFA. Les produits convaincants et la technologie de pointe de Hisense offrent aux amateurs de soccer une expérience visuelle extraordinaire.

S'appuyant sur sa solide expertise en technologie de traitement d'images, Hisense a également lancé en 2012 sa technologie ULED qu'elle a développée, ce qui a marqué une percée révolutionnaire en matière de qualité d'image. Au cours de la dernière décennie, la résolution de la télévision ULED de Hisense a grimpé en flèche, passant de 1080p à 8K, et grâce à l'exploration et à l'innovation technologique continues de l'entreprise, la part du volume des expéditions de téléviseurs d'Hisense a augmenté, passant de moins de 5 % à plus de 12 % au cours des 12 dernières années.

Aujourd'hui, la technologie haut de gamme d'Hisense et son implantation mondialisée ont fait d'elle une marque internationale très connue des clients du monde entier. À l'avenir, Hisense maintiendra ses efforts de recherche et de développement indépendants et continuera d'offrir aux consommateurs des produits, des services et de l'expérience de qualité supérieure à l'échelle internationale.

