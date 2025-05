QINGDAO, Chine, le 24 mai 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a annoncé aujourd'hui l'intégration des nouvelles interfaces de protocole d'application pour la maison de Google dans son application ConnectLife, permettant aux utilisateurs d'intégrer leurs appareils de tiers pour maison intelligente dans l'écosystème ConnectLife d'ici cet automne. Cette mesure permet aux utilisateurs de l'application ConnectLife d'Hisense d'intégrer et de contrôler de façon transparente non seulement les produits d'Hisense, comme les téléviseurs, les réfrigérateurs et les climatiseurs, mais aussi un large éventail d'appareils populaires pour la maison intelligente de tiers, créant ainsi une expérience de maison intelligente plus intégrée.

Dès cet automne, l’application ConnectLife de Hisense permettra aux utilisateurs d’intégrer et de contrôler de façon transparente les produits pour maisons intelligentes de tiers, y compris les produits Matter et certifiés « Works with Google Home ». (PRNewsfoto/Hisense) (PRNewsfoto/Hisense) (PRNewsfoto/Hisense)

Cette annonce coïncide avec les annonces de Google I/O 2025 concernant la maison intelligente, où Hisense est présenté comme partenaire de lancement des nouvelles interfaces de protocole d'application pour la maison de Google. Cette intégration tire parti de l'accès des interfaces de protocole d'application pour la maison de Google à plus de 750 millions d'appareils, y compris les appareils Matter, certifiés « Works with Google Home » et Google Nest. La connectivité élargie améliore la compatibilité des appareils et les capacités d'automatisation sophistiquées, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler à la fois les produits d'Hisense et les appareils tiers, comme les prises intelligentes, l'éclairage, les sonneries, les rideaux et plus encore, le tout à partir d'une seule application.

Les utilisateurs de ConnectLife pourront apporter facilement des appareils tiers pour offrir des expériences qui amélioreront le divertissement, les soins aux animaux de compagnie, la qualité de l'air, et plus encore. Les modes en un seul clic et les automatisations personnalisées peuvent combiner les produits d'Hisense à des appareils tiers pour créer des solutions intelligentes pour la maison, comme des climatiseurs qui s'ajustent automatiquement en fonction de capteurs de la qualité de l'air tiers, ou des lumières intelligentes qui fournissent des alertes visuelles lorsque le tiroir VersaTemp du réfrigérateur Hisense atteint la température idéale pour rafraîchir les breuvages.

Bien qu'il y ait eu des alertes visuelles au moyen de lumières intelligentes, l'intégration de Hisense permet aux utilisateurs de configurer facilement ces interactions détaillées entre les appareils directement dans l'application intuitive ConnectLife. Cela simplifie la configuration pour des avantages comme des lumières intelligentes de tiers qui alertent visuellement les utilisateurs malentendants, lorsque les mains sont occupées par des tâches à la maison ou lorsque les gens préfèrent couper le son de leur téléphone, offrant ainsi un fonctionnement fluide, une expérience de maison intelligente unifiée sans avoir à composer avec plusieurs applications tierces pour la configuration.

« Chez Hisense, nous sommes déterminés à simplifier la vie intelligente pour tous », a déclaré Miguel Becerra, directeur des expériences de maison intelligente, région des Amériques d'Hisense. « Cette intégration améliore ConnectLife afin de créer des expériences harmonieuses qui rendent la vie quotidienne plus pratique et plus agréable. »

L'application ConnectLife améliorée avec intégration des interfaces de protocole d'application pour la maison de Google sera disponible cet automne pour les plateformes Android et iOS.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

