Au cours des dernières années, Hisense a cherché des moyens de faire progresser l'industrie du téléviseur laser, et Leica Camera a cherché à étendre ses activités au champ de projection du téléviseur laser. Les deux grandes marques ont décidé de s'unir pour poursuivre le développement de l'industrie du téléviseur.

À propos des raisons de cette coopération, Matthias Harsch, chef de la direction de Leica Camera AG, a déclaré que Leica souhaitait entrer sur le marché en forte croissance du téléviseur laser, mais que cela n'aurait pas été possible sans Hisense, qui est devenu un pionnier mondial dans le domaine du téléviseur laser avec 1 700 brevets.

Pour Hisense, il a depuis longtemps pris conscience de l'importance du partenariat et le travail avec Leica correspond à ses propres besoins de développement. La technologie optique supérieure de Leica permet aux téléviseurs laser d'Hisense de fournir des images plus nettes et plus détaillées, ce qui peut constituer une base solide pour le développement ultérieur de ses téléviseurs pour cinéma maison et téléviseurs laser de courte longueur focale.

Leica a présenté son téléviseur laser Leica Cine 1 au kiosque d'Hisense lors du CES 2023

Avec son laser triple RGB innovant alimenté par la technologie Laser TV d'Hisense, le Leica Cine 1, qui a été présenté au CES 2023, utilise l'expertise de Leica en matière de lentilles de projection et la technologie Leica Image Optimization (LIOTM) pour optimiser la qualité de l'image et offrir une expérience cinématographique ultime. Au cours des prochaines années, Hisense et Leica développeront d'autres technologies, toutes orientées vers le niveau supérieur de qualité d'image, rendant l'industrie mondiale du téléviseur laser plus dynamique.

Grâce à l'expertise optique de Leica, Hisense souhaite étendre son influence mondiale en tant qu'entreprise internationale. Comme l'a fait remarquer M. Liu Xianrong, scientifique en chef et directeur général de Hisense Laser Display Co.Ltd., « la combinaison du charme unique de l'affichage laser et de la qualité d'image traditionnelle de Leica permet d'offrir une expérience visuelle améliorée aux consommateurs. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978664/image1.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Alice, [email protected]