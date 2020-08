Depuis 51 ans, Hisense crée des appareils électroménagers et des produits électroniques grand public primés et vendus dans le monde entier. Ce nouveau partenariat mettra en lumière la mission d'Hisense qui consiste à améliorer l'expérience de visionnement des amateurs de football du monde entier et permettra à la société de travailler de concert avec le club de football afin de présenter sa gamme de produits.

Grâce aux technologies révolutionnaires employées par Hisense pour concevoir ses téléviseurs et ses appareils électroménagers, la société est en parfaite posture pour permettre aux supporters du Paris Saint-Germain de vivre la meilleure expérience de visionnement possible à domicile. Outre la mise en valeur de la marque et de la gamme de produits devant de grands auditoires au stade du Parc des Princes et autour du monde, que ce soit par l'intermédiaire de télédiffuseurs, de canaux numériques ou de médias sociaux, le partenariat permettra à Hisense de fournir au club une vaste gamme de produits novateurs pour répondre à ses besoins dans ses diverses installations, y compris dans son nouveau centre d'entraînement.

Alex Zhu, président d'Hisense International, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer au Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus décorés et à la croissance la plus rapide au monde. La direction de l'équipe a toujours recherché les avancées technologiques et l'innovation dans tout ce qu'elle entreprend, ce qui coïncide parfaitement avec la mission d'Hisense qui est de "poursuivre l'innovation scientifique et technologique et d'apporter le bonheur à des millions de familles". Nous croyons que grâce à ce partenariat, nous pouvons créer la meilleure expérience de visionnement à domicile possible pour le Paris Saint-Germain et ses supporters dans le monde entier ».

Marc Armstrong, directeur des partenariats pour le Paris Saint-Germain, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Hisense dans la famille du Paris Saint-Germain et de nous associer à un chef de file mondial de l'électronique grand public et des appareils électroménagers. Ce sera une excellente occasion d'entrer en contact avec nos supporters du monde entier et d'interagir avec eux grâce à la création d'expériences et d'occasions puissantes et nous sommes impatients d'aider Hisense à réaliser ses ambitions à l'échelle mondiale. »

Sébastien WASELS, directeur général de la région de l'Asie-Pacifique pour le Paris Saint-Germain, a ajouté : « Nous sommes fiers de travailler avec une marque mondiale aussi importante de l'Asie-Pacifique. Il s'agit d'un partenariat significatif pour le club, qui démontre notre engagement croissant envers cette région. Nous sommes impatients de faire vivre l'expérience du Paris Saint-Germain à un plus grand nombre de personnes dans le monde entier. Avec Hisense, nous nous rapprocherons également de nos supporters en Chine, où se trouve le siège social d'Hisense. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de l'engagement continu d'Hisense en faveur du sport au moyen de la commandite de grandes institutions sportives dans le monde entier, notamment ses partenariats avec la Coupe du monde de la FIFA 2018, l'UEFA EURO 2016, l'équipe de Formule Un Red Bull Racing et l'Open d'Australie. Ces commandites célèbrent la présence d'Hisense sur la scène mondiale, ses produits étant exportés dans plus de 160 pays et régions.

Le Paris Saint-Germain et Hisense ont été à la pointe de l'innovation ces dernières années, et les deux marques travaillent désormais de concert pour fournir aux foyers des gens un divertissement de haute qualité.

À propos d'Hisense

La société Hisense a été fondée en 1969 et a établi son siège social à Qingdao, en Chine. Depuis 51 ans, Hisense adhère aux valeurs fondamentales que sont : « l'intégrité, l'innovation, l'écoute de la clientèle et la durabilité ». Les activités de la société couvrent divers domaines tels que le multimédia, les appareils électroménagers, les technologies de l'information intelligentes et les industries de services modernes. La société est une marque de télévision de premier plan au niveau mondial et un chef de file du marché en Chine, en Afrique du Sud et en Australie. Hisense a créé 54 sociétés et bureaux à l'étranger et 14 installations de production internationales haut de gamme en Chine, en Europe, en Amérique centrale et en Afrique du Sud. Hisense dispose également de 17 centres de recherche et de développement répartis dans le monde entier dont le seul but est de fournir des produits de première qualité et de grande valeur qui améliorent la qualité de vie des consommateurs.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de football Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Depuis le rachat du club par QSI en 2011, le club s'est transformé pour devenir l'un des meilleurs clubs de football et l'une des plus grandes marques de sport au monde. Le Paris Saint-Germain est lié à Paris, qui est au cœur de l'organisation, sous la philosophie une ville, un club. Depuis son rachat, le club a remporté 18 trophées en seulement 7 ans, portant ainsi son total de trophées remportés au cours de son histoire à 43, ce qui en fait le club de football le plus titré de France. Le Paris Saint-Germain a réussi à attirer de nombreux grands joueurs au fil du temps, dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic ainsi que Neymar et Mbappé qui, tous deux, font actuellement partie de l'alignement du club et sont classés parmi les quatre meilleurs joueurs au monde. La popularité du club à l'échelle internationale ne cesse de croître. Il est aujourd'hui l'un des clubs les plus suivis au monde; en effet, ses comptes de médias sociaux sont passés de 0 à plus de 90 millions d'abonnés en seulement 7 ans. Le club a ouvert des bureaux internationaux à Doha, à New York et à Singapour. Le club sportif pionnier compte désormais des équipes de football masculin, de football féminin, de handball et de judo et, depuis 2016, de sports électroniques. Redonner à la communauté est fondamental pour le club qui a considérablement augmenté la capacité de sa Fondation à concevoir des programmes importants et efficaces. Parmi ses nombreux projets, le projet École Rouge et Bleu permet au Paris Saint-Germain de servir les jeunes défavorisés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1225961/PSG.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE‑RESSOURCE : Jinni DU, +86-532-55754822, www.hisense.com

Liens connexes

www.hisense.com