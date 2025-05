Les téléviseurs ULED MiniLED 65U7Q PRO et 65U8Q d'Hisense offrent plus que des éléments visuels; ils apportent maintenant le son signature haute fidélité de Devialet chez vous, dans votre maison. Avec les téléviseurs Mini-LED PRO et Hi-View AI Engine PRO, ces téléviseurs offrent une luminosité, un contraste et des éléments visuels réalistes exceptionnels. Associés à Dolby Atmos® et au son ambiophonique multicanal 2.1.2/4.1.2, ils créent une expérience audiovisuelle où chaque détail prend vie. Le mode Jeu Ultra de 165 Hz garantit aux joueurs des éléments visuels de jeu ultrafluides de nouvelle génération, leur permettant de garder une longueur d'avance.

Le HT SATURN redéfinit le divertissement à domicile, alliant des performances puissantes à une technologie de pointe, syntonisée par Devialet pour une brillance audio inégalée. Ce qui distingue le HT SATURN, c'est sa technologie Hi-Concerto, qui se connecte parfaitement aux haut-parleurs de télévision Hisense, permettant à tous les haut-parleurs de travailler ensemble en harmonie pour une expérience sonore plus dynamique et immersive. Équipé du son ambiophonique 4.1.2, du Dolby Atmos et du DTS:X, il crée une expérience sonore multidimensionnelle pour une immersion à couper le souffle. Alimenté par du matériel de qualité professionnelle, y compris 4 haut-parleurs ambiophoniques pour envelopper les détails et un caisson de basses dédié pour la basse profonde, le HT SATURN offre une précision acoustique inégalée, redéfinissant ainsi le divertissement à domicile.

Le téléviseur laser L9Q d'Hisense, qui sera lancé au cours du deuxième semestre de l'année, combine une luminosité époustouflante de 5 000 lumens et un rapport de contraste de 5 000:1 pour offrir une profondeur et des détails réalistes. Avec la certification IMAX Enhanced, il offre des images époustouflantes et un son Dolby Atmos palpitant. Le système audio multicanal 6.2.2 est ajusté avec précision par l'association Opéra de Paris l Devialet. Cette édition exclusive combine l'ingénierie audio de Devialet et le fini de qualité Opéra de Paris pour une expérience acoustique inégalé.

Le partenariat avec Devialet marque une nouvelle étape dans le domaine du divertissement à domicile, combinant l'expertise acoustique de renommée mondiale de Devialet à la technologie d'affichage avancée d'Hisense. En établissant une nouvelle référence dans l'industrie en matière de sons et d'éléments visuels, cette collaboration renforce la position d'Hisense sur le marché des produits haut de gamme.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

À propos de Devialet

Devialet est une maison de luxe française d'ingénierie acoustique reconnue pour son expertise technologique inégalée et ses expériences sonores transformatrices. Son portefeuille de produits, notamment la gamme emblématique Devialet Phantom, le haut-parleur portatif Devialet Mania, la barre de son tout-en-un Devialet Gemini II, les écouteurs sans fil Devialet Astra et l'amplificateur Devialet, offre une performance sonore vraiment inégalée grâce à une conception ciblée et créative. Au-delà de ses propres produits, Devialet collabore avec des chefs de file de la technologie grand public, de l'automobile et de l'aviation pour développer des solutions acoustiques sur mesure. Devialet s'engage également à fournir des innovations percutantes et significatives qui soutiennent la création artistique et le patrimoine culturel, et a conclu des partenariats à long terme avec des institutions culturelles réputées, dont l'Opéra de Paris.

