QINGDAO, Chine, 25 août 2024 /CNW/ - Le lancement très attendu de Black Myth : Wukong marque un changement dans l'industrie du jeu. Le jeu AAA phare de la Chine, qui profite des capacités d'affichage exceptionnelles d'Hisense, offre un voyage époustouflant sur le plan visuel à travers la riche mosaïque de la narration chinoise. Joignez-vous à une communauté mondiale de joueurs et découvrez l'attrait intemporel de ce chef-d'œuvre culturel.

Téléviseurs officiels recommandés pour le jeu Black Myth : Wukong - série ULED Mini-LED U7 d’Hisense. (PRNewsfoto/Hisense) Téléviseurs officiels recommandés pour le jeu Black Myth : Wukong - série QLED PRO E7 d’Hisense. (PRNewsfoto/Hisense)

Premier chef-d'œuvre chinois dans l'univers des jeux AAA, Black Myth : Wukong est une réalisation révolutionnaire qui redéfinit les possibilités du développement de jeux en Chine. Pour préserver la précision historique de l'architecture du jeu, l'équipe de production a méticuleusement recréé des monuments bien connus comme le temple Lingyin à Hangzhou et le temple Shisi à Lishui, dans la province du Zhejiang, formant une vaste bibliothèque virtuelle d'anciens bâtiments chinois. Au-delà du jeu, Black Myth : Wukong est un artefact culturel et une merveille cinématographique qui témoigne de l'essence de l'esthétique chinoise.

Black Myth : Wukong présente une mosaïque de scènes visuellement saisissantes, caractérisées par des images à contraste élevé qui défient les capacités des téléviseurs conventionnels. Les téléviseurs des séries ULED Mini-LED U7 et QLED E7 PRO d'Hisense, qui sont officiellement recommandés, sont idéaux pour restaurer les détails sombres du jeu, plongeant les joueurs dans un monde mythologique chinois plus authentique et immersif.

Pour améliorer l'expérience de jeu, Hisense, en partenariat avec l'équipe de développement du jeu, a créé le Mode image personnalisable Black Myth : Wukong pour les téléviseurs. Grâce à des réglages de couleur personnalisés, à la solution HDR totale, à la maîtrise des couleurs 3D précise et à l'amélioration des détails sombres, l'esthétique chinoise de Black Myth : Wukong est parfaitement reconstituée. De plus, les nuances les plus infimes de couleur des mosaïques complexes du jeu sont rendues avec précision, ce qui fait du téléviseur Hisense le choix idéal pour ce chef-d'œuvre AAA.

Les deux téléviseurs haut de gamme d'Hisense offrent un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assurant une expérience de jeu fluide et sans décalage au moyen de fonctions avancées comme ALLM, AMD FreeSync Premium et HDMI 2.1. Les technologies Dolby Vision et Atmos permettent aux joueurs de se plonger dans les images époustouflantes du jeu, tandis que la technologie de gradation locale complète du téléviseur et Quantum Dot Color donnent vie au monde dynamique de Black Myth : Wukong.

Équipés d'un moteur Hi-View, les téléviseurs ULED d'Hisense utilisent un algorithme unique de qualité d'image computationnelle pour obtenir un contrôle instantané et précis de la lumière, réduisant considérablement le flou de mouvement et assurant des séquences d'action fluides. La capacité de réglage de la qualité d'image alimentée par l'IA permet également d'identifier intelligemment le sujet principal de l'image et d'optimiser automatiquement la profondeur du champ, ce qui permet de présenter clairement les détails complexes du bâton de Bon-Plaisir cerclé d'or de Sun Wukong.

Les images époustouflantes de Black Myth : Wukong prennent vie sur les téléviseurs d'Hisense, témoignant des 55 ans d'innovation technologique d'Hisense. Hisense a développé de façon indépendante sa puce de traitement de qualité d'image et a réalisé des travaux de recherche et de développement indépendants dans toute la chaîne d'approvisionnement du secteur des téléviseurs ULED Mini. Avec plus de 1 000 technologies brevetées, les téléviseurs ULED d'Hisense offrent une qualité d'image exceptionnelle, ce qui permet aux joueurs du monde entier de plonger à fond dans l'univers captivant de Black Myth : Wukong.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488701/Hisense_Black_Myth_Wukong.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488702/Hisense_Black_Myth_Wukong_2.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, [email protected]