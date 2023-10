Hisense est un chef de file de l'innovation dans le domaine du téléviseur laser pour un monde plus vert

QINGDAO, Chine, le 27 oct. 2023 /CNW/ -- Dans un monde où la technologie et le mode de vie sont indissociables, les nouvelles tendances dans le domaine de la technologie télévisuelle façonnent notre expérience de divertissement. À l'avant-garde de cette transformation, il y a Hisense, une entreprise qui s'est démarquée dans le développement de la technologie de téléviseur laser, offrant une qualité améliorée, un confort de visionnement et des expériences cinématographiques immersives sans compromettre le développement durable.

Évolution des téléviseurs laser Hisense

2 1

Depuis sa création, Hisense est déterminée à innover. En 2014, l'entreprise a présenté le premier téléviseur laser de 100 po au monde, marquant ainsi une étape importante dans le secteur du divertissement. Le téléviseur laser 8K présenté récemment est un autre exemple de la détermination d'Hisense à repousser les limites, répondant parfaitement à la demande mondiale pour des expériences de visionnement supérieures.

Une position dominante au sein du marché mondial

Selon un rapport publié en 2022 par l'agence d'études de marché Omdia, Hisense figure parmi les chefs de file mondiaux sur le plan du volume et des parts de revenu, ce qui souligne son importance auprès des consommateurs du monde entier. Le téléviseur laser L9H, par exemple, intègre les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, respectant et dépassant les spécifications de couleur BT.2020 et offrant aux téléspectateurs une expérience audiovisuelle améliorée et immersive.

Confort visuel et meilleure expérience de visionnement

La technologie de téléviseur laser d'Hisense a été conçue pour le confort des téléspectateurs. Le téléviseur laser L9 est conçu pour réduire les risques de fatigue oculaire. Cette innovation améliore l'expérience de visionnement, témoignant de l'approche globale d'Hisense en matière d'innovation qui accorde la priorité au confort et au bien-être des téléspectateurs, parallèlement aux progrès technologiques.

L'engagement d'Hisense envers le développement durable

Les questions environnementales font partie intégrante du parcours d'innovation d'Hisense. Le téléviseur laser L9, dont le taux de recyclage est de 92 %, démontre l'harmonisation de l'entreprise avec les objectifs mondiaux de développement durable pour un monde plus vert. L'accent est mis sur l'efficacité énergétique, les téléviseurs laser affichant une consommation d'énergie réduite par rapport aux téléviseurs ACL équivalents.

Reconnaissance de l'industrie et perspectives

L'intégration de technologies avancées et durables est prévue au fur et à mesure que le paysage télévisuel évolue, et Hisense a l'intention d'être un contributeur important à cette innovation continue.

Les progrès de la technologie de téléviseur laser, menés par des entreprises comme Hisense, ne visent pas seulement à améliorer la qualité de l'image et à offrir des expériences immersives; ils témoignent également d'un virage vers des solutions plus écoénergétiques et durables.

La combinaison d'innovation, de qualité et de développement durable illustre parfaitement l'ère moderne de la technologie télévisuelle. Bien que la trajectoire de cette évolution continue de se développer, une chose est sûre : Hisense demeurera une force essentielle qui façonnera l'avenir du divertissement à domicile à l'échelle mondiale grâce à son engagement envers l'excellence, l'innovation et le développement durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259326/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2259325/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]