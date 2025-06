QINGDAO, Chine, 6 juin 2025 /CNW/ - Hisense, marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, continue de renforcer son leadership dans le domaine des technologies d'affichage haut de gamme. Selon les données d'Omdia pour le premier trimestre 2025, Hisense se classe n° 1 mondial en parts de volume pour les téléviseurs de 100 pouces et plus, les téléviseurs MiniLED et les téléviseurs laser.

Hisense a dominé le marché des téléviseurs de 100 pouces et plus avec une part de volume mondiale de 56,7 %, se classant n° 1 en 2023, en 2024 et au premier trimestre 2025. Dans le domaine des téléviseurs MiniLED, Hisense s'est hissée au sommet avec une part mondiale de 29,3 % en volume, reflétant la croissance rapide et la confiance des consommateurs dans ses innovations en matière de rétroéclairage. Hisense a également conservé son avance sur le marché des téléviseurs laser, avec une part mondiale impressionnante de 69,6 % en volume, poursuivant ainsi sa domination mondiale après s'êtreclassée n° 1 pendant six années consécutives, selon les données d'Omdia.

Ces excellentes performances reflètent l'engagement à long terme de Hisense en faveur de l'innovation dans le domaine des grands écrans, de l'imagerie alimentée par l'IA et des expériences audiovisuelles immersives.

Hisense a été la première marque au monde à être annoncée comme partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, démontrant ainsi sa stratégie tournée vers l'avenir et son influence internationale croissante. Suite à cette étape importante, Hisense a lancé sa campagne mondiale « Own the Moment », consolidant ainsi son leadership mondial et associant une technologie de pointe à la passion des amateurs de sport du monde entier. Cette campagne reflète l'engagement de Hisense à rendre les moments sportifs inoubliables grâce à une technologie haut de gamme, permettant aux fans de voir, de ressentir et de vivre l'excitation comme jamais auparavant.

Hisense s'est également associée à l'expert français de l'audio Devialet afin d'améliorer les performances sonores de ses derniers produits et d'offrir une expérience de divertissement à domicile plus riche et plus immersive. Ces améliorations audio seront disponibles via une mise à jour logicielle, dont la disponibilité dépendra des modèles et des régions.

Grâce à son engagement en faveur de l'excellence technologique et de la valeur ajoutée pour l'utilisateur, Hisense est bien placé pour maintenir sa dynamique en 2025 et au-delà.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

