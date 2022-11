De novembre à décembre, la campagne de « Perfect Match Tour » se déroulera sur un certain nombre de sites touristiques situés à Dubaï et à Doha. À chaque étape, Ricardo Kaká relèvera des défis intéressants liés au football et s'entretiendra avec les supporteurs locaux, ce qui renforcera l'enthousiasme des participants.

Canaliser l'énergie des amateurs de football international

La campagne « Perfect Match Tour » de Hisense sera une campagne inclusive qui proposera des événements intéressants sur place et sur les médias sociaux. Les supporteurs participant aux activités qui se dérouleront sur place, au Qatar, auront l'occasion de rencontrer Ricardo Kaká en personne et de jouer aux côtés de cette légende brésilienne du football afin de vivre des expériences mémorables. La campagne « Perfect Match Tour » proposera également aux consommateurs une large palette d'activités, allant de l'espace audiovisuel à la réalité virtuelle, ce qui leur permettra de profiter d'une expérience directe des dernières solutions de la marque.

Par ailleurs, les supporteurs pourront participer à la campagne en ligne et prendre part à des activités lancées sur les comptes officiels de médias sociaux de Hisense afin de remporter des prix exclusifs et de partager leur enthousiasme avec les amateurs de football du monde entier.

Une vision authentique des dernières solutions de Hisense

La campagne présentera également la gamme de téléviseurs de Hisense conçue sur mesure pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, qui devrait devenir le point saillant de la campagne.

Le téléviseur ULED TV U7, qui est l'un des produits phares de Hisense, sera omniprésent au cours de la campagne. En tant que porte-étendard du visionnage d'événements sportifs de haut niveau, ce téléviseur offre des caractéristiques comme le Mode Sport intégré, calibré par des professionnels, afin d'obtenir automatiquement une image de qualité optimale. Cet affinage d'image assure une réduction des visionnages saccadés et des vibrations, assurant ainsi des couleurs vives et un mouvement ultra-fluide pour les utilisateurs. Une fois le Mode Sport activé, chaque moment exaltant du match devient immersif, qu'il s'agisse des superbes passes et des habiletés incroyables des joueurs ou des chants et des encouragements des supporteurs de chaque pays.

Au cours de la dernière décennie, Hisense a consolidé sa position de pionnier dans l'industrie des téléviseurs ULED. De janvier à octobre 2022, le volume des ventes des gammes de téléviseurs ULED de Hisense au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud, en Inde et sur de nombreux autres marchés cibles a augmenté de 40 % sur 12 mois.

La gamme de téléviseurs laser de Hisense est une autre technologie d'affichage révolutionnaire présentée dans le cadre de la campagne. Rehaussée par la technologie laser Tri-Chroma, un système d'affichage DLP sophistiqué, un écran ultra-large de 100 ou 120 pouces et un puissant système audio, cette gamme de téléviseurs laser renforce l'immersion encore plus avant grâce à des couleurs incroyablement réalistes et à une qualité sonore divine.

L'un des objectifs initiaux de Hisense a toujours été de créer une expérience de visionnage incomparable en s'appuyant sur les technologies de pointe. La campagne « Perfect Match Tour » permettra aux amateurs de football et aux consommateurs de vivre une Coupe du Monde de la FIFA encore plus passionnante grâce à la technologie de Hisense.

