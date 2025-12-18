QINGDAO, Chine, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, arrivera au CES 2026 sous le thème mondial « Innover pour une vie plus lumineuse », présentant un avenir où l'innovation en matière d'affichage est définie par une approche plus centrée sur l'humain. Pour Hisense, ce thème reflète un engagement durable à concevoir des technologies qui rehaussent la vie quotidienne, rendant les écrans plus naturels à voir, plus durables à utiliser et plus engagés émotionnellement dans la maison.

Cette vision sera ancrée dans la dernière évolution de RGB MiniLED d'Hisense. La véritable mise à niveau de la technologie offrira une performance couleur de niveau supérieur, un confort oculaire accru et une efficacité énergétique accrue. En tant que point d'origine du RGB MiniLED, Hisense repense le moteur léger de sa source, guidant l'industrie dans une nouvelle ère d'affichage tout en continuant à repousser les limites technologiques.

Au-delà des technologies de téléviseurs, Hisense présentera également ses plus récents appareils électroménagers alimentés par l'IA et ses innovations d'ingénierie de nouvelle génération, illustrant comment des systèmes intelligents et connectés façonneront l'avenir de la vie moderne. Ces innovations reflètent la croyance holistique d'Hisense selon laquelle une vie plus lumineuse est créée non pas par des produits isolés, mais par un écosystème conçu autour de vrais besoins humains.

Avec le thème « Innover pour une vie plus lumineuse », Hisense démontrera au CES que l'avenir des écrans sera conçu d'abord pour les gens et que la nouvelle ère de l'excellence en matière d'affichage commencera par l'innovation RVB MiniLED.

Conférence de presse

Date et heure : Lundi 5 janvier 2026 - 10h00 HNP

Lieu : South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

Stand de Hisense au CES

Dates : 6 au 9 janvier 2026

Lieu : stand 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.

